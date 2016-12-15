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ZOTAC представляет видеокарту GeForce GTX 750 ZONE Edition с бесшумной системой охлаждения

15.08.2014 | Категория: Новости Hardware | Разместил: Deep1984

Компания ZOTAC представила видеокарту с пассивным кулером - ZOTAC GeForce GTX 750 ZONE Edition. В основе новинки графический процессор Nvidia GM107 поколения Maxwell.

За охлаждение новинки отвечает полностью пассивный кулер с двумя тепловыми трубками, для улучшения конвекции радиатор выполнен с большим межреберным расстоянием.

 Что интересно при таком охлаждении компания ZOTAC повысила рабочие частоты с номинальных 1020(1085)МГц по ядру до 1033(1111)МГц. Частота памяти при этом осталась на рекомендованном уровне в 5 ГГц.

Набор видеовыходов ZOTAC GeForce GTX 750 ZONE Edition включает в себя порты DVI-I, HDMI и DisplayPort. 

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