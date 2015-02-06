06.02.2015 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin
Компания G.Skill в очередной раз продемонстрировала разгонный потенциал своей оперативной памяти. На этот раз использовалась память DDR4, а новый рекорд разгона памяти этого типа составил 4355 МГц.
17.12.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin
Оверклокеры из Алматы видимо решили по-своему отметить День Независимости Республики Казахстан, устроив бенч-сессию. Так, например, Zombie568 разогнал бюджетный четырехядерный процессор AMD Athlon X750K до 7075 МГц.
26.11.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin
Наш комрад Николай "TerraRaptor" Серго, видимо не удовлетворившись третьим местом на чемпионате ASUS OPEN Overclocking Cup 2014, на второй день фристайл-бенчинга AOOC 2014 решил продолжить штурмовать HWBot.org.
23.11.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: Deep1984
Вот и прошел первый день соревнований и стали известны результаты ASUS Open Overclocking Cup 2014 – 1 место за командой из Германии, оверклокерами Dancop и BenchBros. Парни повезут домой два комплекта крутого железа (2x ASUS Rampage V Extreme, 2x ASUS Strix GTX 980, 2x SSD Corsair Vengeance LPX) и $5000 на двоих.
18.11.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin
Компания ASUS при поддержке Corsair и MicroXperts рада сообщить о проведении финала чемпионата по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014. Мероприятие состоится в Москве 22 ноября в крупнейшем киберспортивном клубе России Moscow Cyber Stadium. Вход свободный для всех желающих.
13.11.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: Deep1984
Известный оверклокер и популяризатор продукции компании EVGA - Винс «K|ngp|n» Люсидо разогнал видеокарты EVGA GeForce GTX 980 Classified с использованием в качестве охлаждения стаканов KingpinCooling Tek-9 Slim и жидкого азота LN2.
06.10.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: Deep1984
Компания Gigabyte анонсирует соревнования на площадке HWBOT.ORG - GIGABYTE TARGET OC on HWBOT. Это соревнование по проверке настоящих, true-оверклокерских навыков. Участникам предстоит показать свое умение в тонкой настройке системы для выдачи максимально близкого к цели результата.
18.09.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin
С 15-го августа по 15-сентября на ресурсе HWBot.org проходил квалификационный этап европейского турнира по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014. Квалификация закончилась, проверка результатов тоже, и стали известны финалисты.
За месяц квалификации в битве за место под солнцем в общей сложности свое участие принял 31 оверклокер. Согласно правилам, в финал проходит 14 лучших оверклокера в категории Intel Core i7/i5 (Devil's Canyon) и два лучших оверклокера в категории Pentium Anniversary Edition.
16.08.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: Deep1984
15 августа 2014 года стали известны победители Asus ROG OC Showdown Z97 и отборочных MSI MOA 2014 для европейского региона. Казахстан в первом соревновании представлял капитан Bench!T.kz [OC Team] – TerraRaptor, во втором John_White.
05.08.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin
На hwbot.org в самом разгаре онлайн-квалификация на финал MSI Master Overclocking Arena 2014. Уже завершилась её американская часть, осталось 10 дней до конца квалификации в регионе EMEA и 5 дней назад стартовала квалификация в регионе APAC.
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