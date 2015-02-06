С 15-го августа по 15-сентября на ресурсе HWBot.org проходил квалификационный этап европейского турнира по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014. Квалификация закончилась, проверка результатов тоже, и стали известны финалисты.

За месяц квалификации в битве за место под солнцем в общей сложности свое участие принял 31 оверклокер. Согласно правилам, в финал проходит 14 лучших оверклокера в категории Intel Core i7/i5 (Devil's Canyon) и два лучших оверклокера в категории Pentium Anniversary Edition.