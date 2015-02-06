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G.Skill устанавливает новый рекорд разгона памяти DDR4

06.02.2015 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin

Компания G.Skill в очередной раз продемонстрировала разгонный потенциал своей оперативной памяти. На этот раз использовалась память DDR4, а новый рекорд разгона памяти этого типа составил 4355 МГц.

Новый рекорд был установлен при использовании памяти серии Ripjaws 4, материнской платы ASUS Rampage V Extreme и процессора Intel Core i7-5960X. Как и положено, все охлаждалось при помощи жидкого азота.

К слову, предыдущий равен 4351,8 МГц, что на 4 МГц меньше, чем рекорд от G.Skill и был установлен на оперативной памяти Kingston HyperX Predator DDR4.

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