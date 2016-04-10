Финал чемпионата по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014 состоится в Москве 22 ноября

Компания ASUS при поддержке Corsair и MicroXperts рада сообщить о проведении финала чемпионата по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014. Мероприятие состоится в Москве 22 ноября в крупнейшем киберспортивном клубе России Moscow Cyber Stadium. Вход свободный для всех желающих.

Чемпионат ASUS Open Overclocking Cup берет свое начало в 2012 году. Первоначально AOOC носил статус локального турнира для лучших оверклокеров из России и Украины, но уже в 2013 году чемпионат приобрел статус международного и стал крупнейшим соревнованием по оверклокингу в Европе.

Лучшие оверклокеры Европы в рамках квалификационного отбора сражались за путевки на финал. 16 победителей квалификации из 10 стран сформировали 8 команд, которым предстоит побороться за звание сильнейших оверклокеров Европы и общий призовой фонд в размере 10 000 $. Также всем участникам финала в качестве подарков будет предоставлено компьютерное оборудование на общую сумму более 25 000 $.

Чемпионат ASUS Open Overclocking Cup проходит уже третий раз, и организаторы в этом году разделили мероприятие на два дня. Первый день – соревновательный, второй день – участники могут разгонять предоставленное железо в любых дисциплинах на их усмотрение.

В течение соревновательного дня оверклокеры должны будут продемонстрировать 4 различных результата разгона: Cinebench R15 для 2D категории и 3DMark11 Performance, 3DMark Fire Strike и Fire Strike Extreme для 3D категории. По итогам результатов в каждом тесте оверклокерам будут начисляться баллы, максимальное количество очков, которое может набрать победитель, - 120.

Для достижения максимальных результатов оверклокерам будут предоставлены лучшие компоненты:

ASUS Open Overclocking Cup 2014 пройдет 22-23 ноября в Moscow Cyber Stadium по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, 27/1. Компания ASUS приглашает всех желающих посетить этот незабываемый праздник оверклокинга! А все те, кто не сможет быть в центре событий в Moscow Cyber Stadium, могут сделать за результатами и прямой трансляций с места событий на официальной странице соревнования по адресу: http://oc-esports.io/#/round/aooc_2014_final