G.SKILL объявила о начале отборочных на HWBOT к OC World Cup 2014

Компания G.Skill проводит на площадке HWBot отборочные соревнования для участия в турнире по оверклокингу - G.Skill OC World Cup 2014. Отборочное соревнование стартует 24 марта и завершится 27 апреля, а решающий турнир пройдет в Тайбэе на выставке Computex 2014 с 3 по 6 июня. Призовой фонд турнира - 10 тыс. долларов и комплекты 16- и 32-Гб памяти серии TridentX с частотой 2666 и 2800 МГц.

Онлайн-отборочные включают три дисциплины:

- Maximum Memory Clock;

- 3DMark Fire Strike;

- SuperPi 32M.;

По условиям G.Skill OC World Cup организатор офлайн-финала не оплачивает перелет в Тайбэй и гостиницу, что будет являться препятсвием для участия многих оверклокеров из СНГ.