GIGABYTE Target OC on HWBOT: соревнование для оверклокеров с кучей призов

Компания Gigabyte анонсирует соревнования на площадке HWBOT.ORG - GIGABYTE TARGET OC on HWBOT. Это соревнование по проверке настоящих, true-оверклокерских навыков. Участникам предстоит показать свое умение в тонкой настройке системы для выдачи максимально близкого к цели результата.
Общий призовой фонд GIGABYTE TARGET OC - $2.000 и пять материнских плат GIGABYTE, включая две новейших X99-SOC FORCE. Материнские платы будут разыграны среди участников соревнования.
Правила GIGABYTE TARGET OC:
Этап 1: XTU
Цель: получить 159 очков в XTU ( Наихудший результат для Pentium G3258 XTU в базе HWBOT)
Прием результатов будет проходить 19 октября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)
Этап 2: HWBOT Prime
Цель этапа: добиться результата в 2967.55 очков
Прием результатов будет проходить 26 октября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)
Этап 3: 3DMark05
Цель - 30257 попугаев ( Мировой рекорд 2007 года от оверклокера из США «OPPAINTER»)
Прием результатов будет проходить 2 ноября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)
Этап 4: Super Pi 32M
Добиться времени прохождения теста в 20 минут 27 секунд 570мс (Мировой рекорд 2006 года от оверклокера «bachus_anonym»)
Прием результатов будет проходить 9 ноября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)
Этап 5: Catzilla 720p
Цель: набрать 1938 очков ( 2000й результат в среди всех систем в режиме Catzilla 720p на HWBOT.ORG)
Прием результатов будет проходить 16 ноября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)
Правила соревнования:
1) к участию допускаются системы на основе материнских плат GIGABYTE;
2) разрешается использование процессоров, видеокарт или оперативной памяти любых производителей и вендоров;
3) все результаты должны соответствовать правилам соревнований:
а) наличие фонового изображения GIGABYTE TARGET OC;
б) фотографии стенда участника;
в) наличие верификационных ссылок на результаты и общее соответствие правилам размещения результатов HWBOT.ORG.
4) для участия в розыгрыше материнской платы, требуется результат в каждом из этапов;
5) победитель одного из этапов не допускается к участию в остальных и к розыгрышу лотереи;
6) Прием результатов открывается на два часа, строго по расписанию для каждого этапа;
7) Если ни один из участников не получить целевое число очков, победителем признается набравший максимально близкое к целевому.
Призовой фонд мероприятия:
- участники, занявшие первые места в этапах № 1-5, получают по $400.
- среди пяти случайно отобранных участников будут разыграны пять материнских плат:
1x Z97N-Gaming 5
1x Z97N-WIFI
1x Z97X-SOC FORCE LN2
2x X99-SOC FORCE