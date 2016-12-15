GIGABYTE Target OC on HWBOT: соревнование для оверклокеров с кучей призов

Компания Gigabyte анонсирует соревнования на площадке HWBOT.ORG - GIGABYTE TARGET OC on HWBOT. Это соревнование по проверке настоящих, true-оверклокерских навыков. Участникам предстоит показать свое умение в тонкой настройке системы для выдачи максимально близкого к цели результата.

Общий призовой фонд GIGABYTE TARGET OC - $2.000 и пять материнских плат GIGABYTE, включая две новейших X99-SOC FORCE. Материнские платы будут разыграны среди участников соревнования.

Правила GIGABYTE TARGET OC:

Этап 1: XTU

Цель: получить 159 очков в XTU ( Наихудший результат для Pentium G3258 XTU в базе HWBOT)

Прием результатов будет проходить 19 октября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)

Этап 2: HWBOT Prime

Цель этапа: добиться результата в 2967.55 очков

Прием результатов будет проходить 26 октября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)

Этап 3: 3DMark05

Цель - 30257 попугаев ( Мировой рекорд 2007 года от оверклокера из США «OPPAINTER»)

Прием результатов будет проходить 2 ноября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)

Этап 4: Super Pi 32M

Добиться времени прохождения теста в 20 минут 27 секунд 570мс (Мировой рекорд 2006 года от оверклокера «bachus_anonym»)

Прием результатов будет проходить 9 ноября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)

Этап 5: Catzilla 720p

Цель: набрать 1938 очков ( 2000й результат в среди всех систем в режиме Catzilla 720p на HWBOT.ORG)

Прием результатов будет проходить 16 ноября с 2 до 4 ночи (UTC+08:00)

Правила соревнования:

1) к участию допускаются системы на основе материнских плат GIGABYTE;

2) разрешается использование процессоров, видеокарт или оперативной памяти любых производителей и вендоров;

3) все результаты должны соответствовать правилам соревнований:

а) наличие фонового изображения GIGABYTE TARGET OC;

б) фотографии стенда участника;

в) наличие верификационных ссылок на результаты и общее соответствие правилам размещения результатов HWBOT.ORG.

4) для участия в розыгрыше материнской платы, требуется результат в каждом из этапов;

5) победитель одного из этапов не допускается к участию в остальных и к розыгрышу лотереи;

6) Прием результатов открывается на два часа, строго по расписанию для каждого этапа;

7) Если ни один из участников не получить целевое число очков, победителем признается набравший максимально близкое к целевому.

Призовой фонд мероприятия:

участники, занявшие первые места в этапах № 1-5, получают по $400. среди пяти случайно отобранных участников будут разыграны пять материнских плат:

1x Z97N-Gaming 5

1x Z97N-WIFI

1x Z97X-SOC FORCE LN2

2x X99-SOC FORCE