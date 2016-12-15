Казахстанец TerraRaptor установил рекорд в SuperPI 32M среди процессоров Core i7-4790K

Наш соотечественник, казахстанский оверклокер Николай «TerraRaptor» Серго, он же капитан Bench!T.kz [OC Team] буквально вчера протестировал процессор Intel Core i7-4790K (batch L353C120) с использованием экстремального охлаждения жидким азотом. Результатом стало первое место среди всех процессоров Core i7-4790K в дисциплине SuperPI 32M.

Тест был пройден за 4 минуты 57,609 секунд на частоте процессора 6250 МГц, частота памяти G.Skill Trident на чипах BBSE составила 2666 МГц с таймингами CL9.0 12-8-22 1T. Все манипуляции проводились на материнской плате Asus Maximus VII Hero.

Справедливости ради, полученный результат оказался не самым лучшим среди всех процессоров в категории SuperPI 32M, его место пока всего 110-е.

Как отмечает Николай «TerraRaptor» его процессор Intel Core i7-4790K может работать при воздушном охлаждении на частоте 5ГГц с двумя активными ядрами и напряжением питания 1,31В, температура при этом достигает 62°С в простое. Наиболее приемлемым результатом стала частота 4,9 ГГц при 1,26В и всех активных ядрах c HT,температура при этом в простое достигала более 50°С.

Весьма вероятно, что это не максимальный результат, полученный с помощью этого процессора, практика припрятывания "хорошего" на потом, весьма популярна среди всего сообщества оверклокеров, тем более в разгар проходящего конкурса ROG OC Showdown ;)

К слову, это далеко не первый рекорд из Казахстана в этом месяце. Недавно оверклокер John_White установил рекорд в 3DMark FireStrike Extreme среди видеокарт AMD Radeon R9 290X.