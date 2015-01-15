Квалификация MSI MOA 2014: новый мировой рекорд в Unigine Heaven

На hwbot.org в самом разгаре онлайн-квалификация на финал MSI Master Overclocking Arena 2014. Уже завершилась её американская часть, осталось 10 дней до конца квалификации в регионе EMEA и 5 дней назад стартовала квалификация в регионе APAC.

Сегодня оверклокер с ником zzolio в рамках европейской квалификации установил новый мировой рекорд в тесте Unigine Heaven DX11 Extreme Preset. Полученный им результат в 5756.22 баллов на видеокарте MSI R9 290X Lightning удостоен чести быть новым мировым рекордом в данном тесте.

Для того, чтобы получить такой результат, видеокарта была разогнана до 1600 МГц по ядру и до 1775 МГц (7.1 ГГц) по памяти. Видеокарта, традиционно для экстремального разгона, охлаждалась при помощи жидкого азота, а вот процессор охлаждался всего лишь "фреонкой".

Напримним, что предыдущий мировой рекорд составлял 5686.01 балл и принадлежал британскому оверклокеру 8Pack.