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MSI объявляет о старте оверклокерского турнира MSI Master Overclocking Arena 2014

19.06.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin

Компания MSI официально объявила о начале квалификации ежегодного турнира по оверклокингу - MSI Master Overclocking Arena (MOA). Турнир носит международный характер, и ежегодно лучшие мастера разгона, прошедшие квалификацию, собираются на гранд-финале в Тайване и борются за призовые места.

Квалификация начинается на турнир начинается с первого июля на ресурсе HWBot.org. Сама квалификация делится на два уровня - Class A и Class B. При этом, Class A делится на различные регионы - AM, EMEA и APAC. Кроме того, США разделены на два региона - восток и запад. Class B не разделяется на регионы. Для каждой группы установлены свои сроки квалификации. По результатам онлайн квалификации только лучших 18 оверклокеров мира смогут принять участие в гранд-финале MOA 2014, получив шанс выиграть весьма серьезные призы.

Расписание онлайн квалификации (Class A):

Class A AM (Америка)

  • Начало: 1 Июля, 00:00 GMT+0
  • Конец: 31 Июля, 20:00 GMT+0

Class A EMEA

  • Начало: 15 Июля, 00:00 GMT+0
  • Конец: 15 Августа, 20:00 GMT+0

Class A APAC

  • Начало: 1 Августа, 00:00 GMT+0
  • Конец: 31 Августа, 20:00 GMT+0

Квалификация Class B:

  • Начало: 1 Июля, 00:00 GMT+0
  • Конец: 31 Августа, 20:00 GMT+0
  • Этап SuperPI 32M и Cinebench закрывается 15 Августа, 20:00 GMT+0
  • Этап XTU и 3DMark03 закрывается 23 Августа, 20:00 GMT+0
  • Этап 3DMark Fire Strike закрывается 31 Августа, 20:00 GMT+0

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