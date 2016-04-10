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На HWBot.org показали тизер ASUS Open OC CUP 2014

02.08.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin

Ресурс HWbot.org опубликовал тизер оверклокерских соревнований от компании ASUS - ASUS OPEN OVERCLOCKING CUP 2014 (AOOC). Соревнования AOOC - это серия международных соревнований по оверклокингу, проводимая ежегодно компанией ASUS с 2012 года.

ASUS OPEN OC CUP 2014

В настоящий момент не имеется никакой информации о том, когда начнется квалификация и какой будет призовой фонд. Стоит заметить, что казахстанцы принимали свое участие в финалах 2012 (TerraRaptor) и 2013 года (John_White & TerraRaptor), демонстрируя при этом весьма неплохие результаты.

Остается добавить, что в настоящий момент проходит квалификация и на другой международный турнир, но уже от компании MSI - Master Overclocking Arena 2014.

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