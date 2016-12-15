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Новый мировой рекорд разгона памяти до 4,5 ГГц от Gigabyte и HiCookie

03.06.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: Deep1984

Компания Gigabyte на мероприятии предшествующих выставке Computex 2014 с участием известного оверклокера HiCookie установили новый мировой рекорд разгона оперативной памяти – 4,5 ГГц эффективной частоты.

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Для достижения результата использовалась материнская плата GA-Z97X-SOC Force. Так же была представлена специально разработанная для экстремального оверклокинга материнская плата GA-Z97X-SOC Force LN2:

В отличие от доступной на рынке GA-Z97X-SOC Force, версия LN2 располагает всего двумя разъёмами для памяти, так же отсутствуют отверстия для крепления охлаждения на процессор. О других изменениях пока ничего неизвестно.

Память для разгона использовалась отборная Kingston HyperX:

Ждем новых рекордов!

 

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