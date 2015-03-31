Определились финалисты ASUS Open Overclocking CUP 2014, а также составы команд

С 15-го августа по 15-сентября на ресурсе HWBot.org проходил квалификационный этап европейского турнира по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014. Квалификация закончилась, проверка результатов тоже, и стали известны финалисты.

В битве за место под солнцем в общей сложности в течении целого месяца свое участие принял 31 оверклокер. Согласно правилам, в финал проходит 14 лучших оверклокера в категории Intel Core i7/i5 (Devil's Canyon) и два лучших оверклокера в категории Pentium Anniversary Edition. После успешного прохождения квалификации, оверклокеры формируются в команды - первая "семерка" выбирает себе напарника из второй. Те, кто принимал участие и прошел на процессорах Pentium G3258 (AE) формируются в команду автоматически. В итоге, формируется 8 команд, состав которых представлен на картинке ниже:

Среди участников, прошедших квалификацию, отдельно стоит отметить таких легенд экстремального разгона, как 8 Pack, der8auer, Xtreme Addict, Wizerty, Smoke и 12 - за плечами этих ребят не один мировой рекорд. Что примечательно, Казахстан также будет представлен на чемпионате ASUS OPEN уже третий год подряд: с нашей страны на финал поедут TerraRaptor и John_White. Причем, так получилось, что наши оверклокеры будут в разных командах, но оба в паре с оверклокерами из Франции.

Финал пройдет ASUS OPEN 2014 пройдет 22-23 ноября этого года в Москве, в крупнейшем киберспортивном клубе России – Moscow Cyber Stadium. Общий призовой фонд составляет внушительную сумму: 10 000 долларов США. Помимо этого, финалистов ждут дополнительные призы и бонусы от ASUS ROG.