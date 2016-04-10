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Поле битвы HWBOT: MSI Radeon R9 290X Lightning под азотом, а так же 4 мировых рекорда на EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified

22.07.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: Deep1984

Буквально вчера казахстанский оверклокер John_White получил первое место в категории видеокарт Radeon R9 290X в бенчмарке 3DMARK FIRE STRIKE в пресете EXTREME. Для этого он использовал видеокарту MSI Radeon R9 290X Lightning с испарителем LN2 Tek-9 FAT, материнскую плату MSI Z97 MPower Max AC и процессор Intel Core i7 4770K, который так же охлаждался испарителем XtremeLabs.org MAGNUM.

Для достижения результата видеокарта была разогнана до частот  1,4 ГГц по ядру и 6,8 ГГц по памяти. Частота процессора составила 5798 МГц при температуре  –110° С. 

Итоговый результат в 7340 баллов в 3DMARK FIRE STRIKE EXTREME оказался самым сильным в категории видеокарт Radeon R9 290X и тридцатым среди всех видеокарт.

Вчера так же отличился гуру оверклокинга K|NGP|N выстрелив сразу в четырёх дисциплинах на отборнейшей EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified. Для охлаждения, как видеокарты так и процессора использовался жидкий азот LN2.

Абсолютное первое место в бенчмарке 3DMARK11 пресете PERFORMANCE с результатом 24741 баллов.

Абсолютное первое место в бенчмарке 3DMARK FIRE STRIKE с результатом 18096 балла.

Абсолютное первое место в бенчмарке 3DMARK FIRE STRIKE пресет EXTREME с результатом 8950 баллов.

Абсолютное первое место в бенчмарке 3DMARK VANTAGE с результатом 78070 баллов.

Частоты работы видеокарты были равны  2051 МГц по ядру и 7800 МГц по памяти. В тестах использовался процессор поколения Ivy Bridge-E - Intel Core i7 4960X способный функционировать на частоте 6170 МГц с шестью активными ядрами и включенной технологией HT.

 

 

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