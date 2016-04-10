Процессоры Sandy Bridge до сих пор популярны среди энтузиастов

Ресурс HWBOT.org, который выступает в роли самого большого сообщества оверклокеров в мире, периодически озвучивает интересные вещи, которые можно обозначить как "занимательная аналитика".

Администрация ресурса провела анализ используемых процессоров по количеству поданных результатов разгона в многопоточных тестах. Также, учитывается и средняя тактовая частота CPU. Как выяснилось, процессоры Intel Core i7-2700K и Core i7-2600K до сих пор популярны среди энтузиастов, использующих воздушное охлаждение. В среднем, старым добрым "сандикам" удается покорять "на воздухе" практически 5 ГГц. Этот показатель 400 МГц выше, чем у тех же процессоров Haswell. Если вспомнить о холодном нраве процессоров Sandy Bridge, то становится ясно, почему эти модели так популярны среди пользователей.

Как известно, компания Intel готовит обновленную ревизию процессоров Haswell, Haswell Refresh. Новая линейка CPU будет включать в себя особые процессоры, кодовое обозначение которых Devil's Canyon. Эти процессоры будут предназначены для энтузиастов и оснащены улучшенным термо-интерфейсом. Ожидается, что они появятся на прилавках магазинов в середине этого года. Прочесть подробнее можно тут.