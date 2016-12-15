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Radeon R9 290X под азотом обновил рекорд в Unigine Heaven Xtreme

07.04.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: Deep1984

Известный оверклокер из Словении -  Moonman разогнал видеокарту Radeon R9 290X в паре с процессором Core i5-4670k@5,6ГГц до частот 1440 МГц по ядру и 7,2 ГГц по памяти – результат X5536 очков в бенчмарке Unigine Heaven Xtreme и первое место в категории одиночных видеокарт.

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Для охлаждения видеокарты использовался стакан для жидкого азота EK-SF3D Critical Point с самодельным радиатором VRM. 

В качестве секретного твика был применен специальный разгонительный молоток от словенских шаманов.

Ждем ответа от наших оверклокеров ;) 

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