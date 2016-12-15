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Результаты чемпионата по оверклокингу ASUS Open Overclocking Cup 2014

23.11.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: Deep1984

Вот и прошел первый день соревнований и стали известны результаты ASUS Open Overclocking Cup 2014 – 1 место за командой из Германии, оверклокерами Dancop и BenchBros. Парни повезут домой два комплекта крутого железа (2x ASUS Rampage V Extreme, 2x ASUS Strix GTX 980, 2x SSD Corsair Vengeance LPX) и $5000 на двоих.

Второе место пьедестала заняли Xtreme Addict и Giorgioprimo, так же представители Европейского союза (Польша и Италия). Им достается $3000 и аналогичный двойной комплект железа.

И наконец, третье место у команды Wizerty и TerraRaptor`a представителей Франции и Казахстана! Их выигрыш - $2000 и два комплекта железа от ASUS и спонсоров.

Второй оверклокер из Казахстана - John_White в паре с французом Maedhros отлично выступили на первом этапе чемпионата, но из-за проблем  с видеокартой в последующих этапах закрепить успех не удалось  - шестое место.  Тем не менее, с пустыми руками парни не уедут, каждому по комплекту железа в качестве призовых. Ниже видео о первом дне AOOC 2014 от John_White:

В прошлом году, на ASUS Open Overclocking Cup 2013 наши оверклокеры смогли достичь шестого места, правда, выступали тогда оба представителя Казахстана одной командой.

Поздравляем

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