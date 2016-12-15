Стартовал MSI Precision Master - турнир на точность результата

Компания MSI запускает турнир Precision Master на платформе HWBot.org. Суть соревнования показать результат максимально близкий к требуемому. Например для первого этапа (24—30 марта) требуется "сделать" результат в 3DMark06 равным или максимально близким 12345 попугаям. Турнир рассчитан на широкую аудиторию т.к. не требует сверхнизких температур и топового железа. Результат в 12 тысяч «попугаев» доступен большинству бюджетных видеокарт Nvidia (GT 630) и AMD (HD6570/7730).

Второй этап с 30 марта по 7 апреля выяснит кто точнее в тестах Unigine Heaven (предустановка Xtreme), а третий с 7 по 14 апреля в 3DMark Fire Strike.

Организаторы MSI Precision Master вводят ограничение на использование комплектующих других производителей, так что результаты принимаются только на материнских платах и видеокартах производства MSI.

Призовой фонд состоит из: видеокарты MSI R7970 TF 3GD5/OC BE и трех материнских плат MSI Z87 MPower Max, одна из которых будет найдет хозяина в лотерее у из числа всех участников.

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