Статистика HWBOT: GIGABYTE Z87X-OC самая популярная плата, ASUS - самый популярный бренд

Очередными статистическими данными поделился ресурс HWBOT.org - на этот раз досконально была рассмотрена платформа Intel Haswell.

В общей сложности с момента анонса этой архитектуры и чипсета Intel Z87 было подано 32867 результатов разгона с использованием данной платформы. При этом, Haswell используют всего 2334 оверклокера, что в очередной раз подтверждает сравнительно невысокую популярность этой архитектуры среди оверклокеров и не противоречит предыдущей статистике от HWBot.org.

Наиболее популярным брендом среди используемых материнских плат является ASUS, но самой популярной моделью среди энтузиастов является материнская плата GIGABYTE Z87X-OC. Что удивительно, в топ-5 по популярности входит и материнская плата MSI Z87-G45 GAMING - это сравнительно недорогая материнская плата и вовсе не ориентированная на разгон. ASRock также присутствует в этом списке - любимицей публики стала micro-ATX версия платы OC Formula.

Если говорить о моделях процессоров Haswell, то самыми популярными, разумеется, являются Core i7 4770K и Core i5 4670K, хотя не-оверклокерский процессор Core i3 4340 также нашел себе место в статистике. Касательно охлаждения - 45% оверклокеров используют системы водяного охлаждения, а жидкий азот - 17% оверклокеров.

Оверлокер True Monkey является самым заядлым "хасловодом" - он подал 540 результатов с использованием платформы Haswell. Команда, в которой "хасвеллов" больше всего - Overclock.net. Они подали 912 результатов разгона с участием Haswell.