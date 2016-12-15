Сводка с полей битвы HWBOT: результаты Asus ROG OC Showdown Z97 и MSI MOA 2014

Отборочные в MSI Overclocking Arena 2014 для нашего региона (EMEA) проходили с 15 июля по 15 августа. Вчера в 00:00 были представлены все результаты и определились судьбы путевок в финал. К слову, европейские оверклокеры, без каких либо оговорок, считаются самыми сильными в мире, и очень хорошо, что и страны СНГ смогли показать достойные результаты.

Казахстан в MSI MOA 2014 представлял John_White, и благодаря отличным знаниям железа даже с ограниченными ресурсами смог занять 10 место.

Многие подумают, что 10 место это «не очень», но надо понимать, что первые 9 мест заняла элита европейской сцены оверклокинга, мастера своего дела, с серьезной поддержкой от вендоров.

Второе соревнование, Asus ROG OC Showdown Z97, так же привлекло большое количество именитых участников. От Казахстана вызов принял капитан Bench!T.kz [OC Team] – TerraRaptor.

С помощью своего Intel Core i7 4790K и Asus ROG Z97 Hero в дисциплине SuperPI 32M смог показать 7й результат (4min 55sec 797ms) и подвинуть многих именитых соперников, например россиянина Smoke. Итоговым местом после трех этапов стало 9 место.

Редакция сайта Benchit.kz желает нашим оверлокерам не предаваться унынию, все у вас еще впереди. Заявка на высшую лигу подтверждена.