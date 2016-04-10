TerraRaptor получает глобальное четвертое место в мире в 3DMark Fire Strike

Наш комрад Николай "TerraRaptor" Серго, видимо не удовлетворившись третьим местом на чемпионате ASUS OPEN Overclocking Cup 2014, на второй день фристайл-бенчинга решил продолжить штурмовать HWBot.org.

На этот раз под прицелом оказалась дисциплина 3DMark FireStrike. Вместе с Wizerty, известным оверклокером из Франции, Николаю удалось разогнать SLI систему из видеокарт ASUS GTX 980 STIX при помощи жидкого азота до частот 1970/8300 МГц, что позволило ему набрать 27774 балла и занять третье место в мире среди SLI из видеокарт GTX 980 и четвертое место в абсолютном зачете среди всех систем.

В остальном конфигурация стенда выглядела следующим образом и повторяет таковую финала AOOC 2014:

- материнская плата ASUS Rampage V Extreme;

- процессор Intel Core i7-5960X@5124 МГц

- оперативная память Corsair Vengeance LPX DDR4-2800@3000;

- блок питания Corsair AX1200i

- SSD Corsair 240GB

Поздравляем Николая с очередным достижением на HWBot.org и пожелаем ему еще больше успехов. Отдельно стоит отметить, что текущий мировой рекорд с результатом в 29740 в SLI из видеокарт GeForce GTX 980 принадлежит известному российскому оверклокеру Smoke.

Ниже представлено небольшое видео от John_White со второго дня ASUS OPEN.