Тотальное доминирование KIngpIn в бенчмарке 3DMark Fire Strike

Известный оверклокер и популяризатор продукции компании EVGA - Винс «K|ngp|n» Люсидо разогнал видеокарты EVGA GeForce GTX 980 Classified с использованием в качестве охлаждения стаканов KingpinCooling Tek-9 Slim и жидкого азота LN2.

Одиночная видеокарта EVGA GeForce GTX 980 Classified была разогнана до 2160МГц по ядру и 2100 МГц по памяти (эффективная 8,4 ГГц). Комплект из четырех видеокарт остановился на частоте 2ГГц ядро и 8,4 ГГц память.

Стенд K|ngp|n`а помимо видеокарт состоял из процессора Intel Core i7 5960X с частотой 5350 МГц с использованием испарителя KingpinCooling Dragon F1 и жидкого азота. Основой стенда стала материнская плата EVGA X99 FTW.

Результатом бенч-сессии стало пять результатов, каждый из которых возглавил вершину пьедестала в своей категории:

3DMark - Fire Strike - 19811 marks - GeForce GTX 980 @ 2160/2100MHz

3DMark - Fire Strike Ultra - 5007 marks - GeForce GTX 980 @ 2130/2200MHz

3DMark - Fire Strike Ultra - 16243 marks - 4x GeForce GTX 980 @ 2000/2100MHz

3DMark - Fire Strike Extreme - 28059 marks - 4x GeForce GTX 980 @ 2000/2100MHz

3DMark - Fire Strike - 40338 marks - GeForce GTX 980 @ 2000/2100MHz