Все о компьютерах, играх и киберспорте

Zombie568 разогнал AMD Athlon X4 750K до 7075 МГц!

17.12.2014 | Категория: Вестник HWBot | Разместил: admin

Оверклокеры из Алматы видимо решили по-своему отметить День Независимости Республики Казахстан, устроив бенч-сессию. Так, например, Zombie568 разогнал бюджетный четырехядерный процессор AMD Athlon X750K до 7075 МГц.

Для получения этого результата, напряжение на процессор, по данным CPU-Z, было поднято всего до 1.896 Вольт, при этом, активными были все четыре ядра. Стоит отметить, что это скромное напряжение для процессоров AMD. В качестве стенда использовались материнская плата ASUS F2A85-V PRO и оперативная память G.Skill TridentX. Для охлаждения использовался жидкий азот.


(Валид: http://valid.canardpc.com/nlndn4)

Полученного результата оказалось достаточным, чтобы занять первое место среди процессоров AMD Athlon X4 750K в рейтинге HWBot.org с отрывом от предыдущего рекорда в 200 МГц:

Помимо этого, Zombie568 удалось занять первые места в дисциплинах wPrime32 и wPrime1024 для этого процессора. Молодцы ребята, так держать!

Количество уникальных просмотров: 2315

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.8645 seconds and used 2.68MB of RAM. We need to overclock it :-)!