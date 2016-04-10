Zombie568 разогнал AMD Athlon X4 750K до 7075 МГц!

Оверклокеры из Алматы видимо решили по-своему отметить День Независимости Республики Казахстан, устроив бенч-сессию. Так, например, Zombie568 разогнал бюджетный четырехядерный процессор AMD Athlon X750K до 7075 МГц.

Для получения этого результата, напряжение на процессор, по данным CPU-Z, было поднято всего до 1.896 Вольт, при этом, активными были все четыре ядра. Стоит отметить, что это скромное напряжение для процессоров AMD. В качестве стенда использовались материнская плата ASUS F2A85-V PRO и оперативная память G.Skill TridentX. Для охлаждения использовался жидкий азот.



(Валид: http://valid.canardpc.com/nlndn4)

Полученного результата оказалось достаточным, чтобы занять первое место среди процессоров AMD Athlon X4 750K в рейтинге HWBot.org с отрывом от предыдущего рекорда в 200 МГц:

Помимо этого, Zombie568 удалось занять первые места в дисциплинах wPrime32 и wPrime1024 для этого процессора. Молодцы ребята, так держать!