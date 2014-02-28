BenchIT – это один из популярных некоммерческих ресурсов Казахстана и России, который посвящен новостям в области Hi-tech, игр, киберспорта и оверклокинга. Нашим приоритетным направлением является освещение новинок на рынке аппаратного обеспечения и оверклокингу. Основная наша цель – предоставлять высококачественную, актуальную и достоверную информацию из мира компьютерных технологий и гаджетов нашей аудитории.