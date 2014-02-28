28.02.2014 | Категория: О проекте | Разместил: Deep1984
В далеком 2004 году 28 февраля, в тогда еще оверклокерском форуме overclockers.ru зародилась идея учреждения профессионального праздника — Дня Оверклокера.
09.02.2011 | Категория: О проекте | Разместил: admin
BenchIT.kz – это один из популярных некоммерческих ресурсов Казахстана, который посвящен новостям в области Hi-tech, игр, киберспорта и оверклокинга. Нашим приоритетным направлением является освещение новинок на рынке аппаратного обеспечения и оверклокингу.
09.02.2011 | Категория: О проекте | Разместил: admin
Если у Вас есть вопросы, предложения или пожелания по развитию проекта или сотрудничеству, то обращайтесь по следующим адресам:
Главный редактор: Вологодский 'John_White' Евгений (admin@benchit.ru)
07.02.2011 | Категория: О проекте | Разместил: admin
Ресурс BenchIT.kz всегда открыт для сотрудинчества. Нашими партнерами может любая организация, интернет-издание, деятельность которых косвенно или напрямую связана с компьютерной тематикой. Условия сотрудничества могут быть индивидуально обговорены, мы рады выслушать ваши предложения.
03.03.2009 | Категория: О проекте | Разместил: admin
BenchIT – это один из популярных некоммерческих ресурсов Казахстана и России, который посвящен новостям в области Hi-tech, игр, киберспорта и оверклокинга. Нашим приоритетным направлением является освещение новинок на рынке аппаратного обеспечения и оверклокингу. Основная наша цель – предоставлять высококачественную, актуальную и достоверную информацию из мира компьютерных технологий и гаджетов нашей аудитории.
Последнее с форума:
Последнее в блогах:
Социальные сети и RSS:
Популярное (за 30 дней):
Дружественные проекты:
Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану
Page rendered in 0.1152 seconds and used 0.83MB of RAM. We need to overclock it :-)!