21.08.2015 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: admin
Опубликована программа казахстанской конференции Cisco Connect (пройдет 29-30 cентября 2015 года в алматинской гостинице «Интерконтиненталь»). Как и в прошлом году, все сессии и доклады отнесены к одной из трех категорий в соответствии с уровнем сложности: basic (для начинающих), intermediate (средний уровень) и advanced (для ИТ-профессионалов).
13.07.2015 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: admin
Теперь пользователи 2ГИС в Алматы смогут оценить загруженность городских дорог в реальном времени, воспользовавшись функцией «Пробки».
02.12.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984
1 декабря 2014 г. компания Intel объявила о приобретении PasswordBox —расположенной в Монреале компании, которая предлагает популярный кросс-платформенный сервис управления идентификационной информацией. Разработка позволяет пользователям легко и просто входить в учетные записи на всех сайтах и приложениях с любого устройства без необходимости ввода пароля. В результате этой сделки PasswordBox войдет в состав структуры Safe Identity в рамках Intel Security Group. Safe Identity занимается разработкой решений, которые надежно хранят данные о паролях, упрощают и усиливают защиту информации и позволяют пользователям оперативно получать доступ к своим учетным записям.
27.11.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984
27 ноября 2014 года, Тайбэй, Тайвань – Компания Qsan Technology Inc, специализированный производитель сетевых решений для хранения данных, сегодня объявила о получении стратегических инвестиций от технологической инновационной корпорации GIGABYTE Technology Co. Ltd.
26.11.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984
17 ноября 2014 года, Тайбэй, Тайвань – компания Qsan Technology Inc, поставщик сетевых СХД и систем унифицированного хранения данных, представляет новейшую модель СХД AegisSAN Q500 SAN на 12 посадочных мест с высокой производительностью, широким набором функций корпоративного уровня и низким расходом электроэнергии. Это новейшее пополнение в семействе устройств Q500 предлагается в компактном рэковом форм-факторе 2U и содержит последнюю технологию Qsan Copy-to-Flash(C2F) для защиты данных и повышения стабильности работы.
11.11.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984
Компания Qsan Technology Inc. представляет устройства серии TrioNAS LX U300, которые открывают организациям СМБ возможности корпоративного уровня и помогают эффективно управлять IT-инфраструктурой с минимальными издержками. Системы унифицированного хранения данных Qsan TrioNAS LX U300 обеспечивают единый доступ к хранению файлов и блоков с подключением по сетям Ethernet или Fibre Channel (FC). Qsan TrioNAS LX U 300 поддерживает хранение файлов через CIFS, NFS, AFP, FTP и WebDAV, а также блочное хранение через Fibre Channel и iSCSI.
06.11.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: admin
Основатель социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров продолжает уделять особое внимание своему проекту Telegram. Буквально вчера в своем твиттер-аккаунте он объявил конкурс на взлом системы шифрования мессенджера Telegram. Тот, кто сможет обойти систему шифрования, получит 300 тысяч долларов США в качестве вознаграждения.
17.10.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984
САНТА-КЛАРА (Калифорния), 14 октября 2014 г. – Intel объявила о том, что ее выручка в III кв. составила $14,6 млрд, операционная прибыль – $4,5 млрд, чистая прибыль – $3,3 млрд и прибыль на акцию – 66 центов. В результате операций корпорация сформировала доход порядка $5,7 млрд наличными, выплатила $1,1 млрд дивидендов и потратила $4,2 млрд на выкуп 122 млн своих акций.
06.10.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: admin
Третьего октября в клубе «Панорама», г. Алматы, прошло очень необычное мероприятие – Intel Techno Night. Оно было посвящено выходу новой процессорной архитектуры Haswell-E и платформе Intel X99 с поддержкой памяти типа DDR4.
Первое, что хотелось бы отметить – так это то, что все проходило на 17-ом этаже. Далеко не каждый день можно увидеть южную столицу с такой высоты.
30.09.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: admin
3 октября в Алматы пройдет мероприятие Intel Techno Night, которое посвящено выходу новейших флагманских процессоров Intel Core i7 на базе микроархитектуры Haswell-E и чипсету Intel X99. Мероприятие пройдет в Клубе "Панорама", начало 19:00.
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