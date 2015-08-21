Третьего октября в клубе «Панорама», г. Алматы, прошло очень необычное мероприятие – Intel Techno Night. Оно было посвящено выходу новой процессорной архитектуры Haswell-E и платформе Intel X99 с поддержкой памяти типа DDR4.

Первое, что хотелось бы отметить – так это то, что все проходило на 17-ом этаже. Далеко не каждый день можно увидеть южную столицу с такой высоты.