Сервис «Пробки» 2ГИС в Алматы!

Теперь пользователи 2ГИС в Алматы смогут оценить загруженность городских дорог в реальном времени, воспользовавшись функцией «Пробки».

Благодаря сервису 2ГИС «Пробки» каждый житель Алматы, будь то автомобилист или пассажир общественного транспорта, сможет точно узнать, на каких улицах образовался затор, увидеть общий балл загруженности дорожной сети и выстроить оптимальный маршрут. По каждому проблемному участку можно получить дополнительную информацию о скорости потока машин. Данные обновляются каждые 5 минут.

В числе преимуществ сервиса — актуальность карты и низкий расход трафика, поскольку из интернета загружаются только данные о пробках.

Информация о дорожном движении в Алматы доступна в мобильной и онлайн-версии 2ГИС. Мобильное приложение автоматически подстраивает масштаб карты под скорость перемещения, что позволяет следить за ситуацией на дорогах, не отвлекаясь от управления автомобилем.

Запустить функцию «Пробки» можно с помощью иконки в правом верхнем углу карты в онлайн-версии 2ГИС на 2gis.kz/almaty и с помощью кнопки в левом верхнем углу в мобильной версии, доступной для скачивания в Google Play и App Store.

Справка

Информацию о состоянии дорожного движения передают партнеры 2ГИС, занимающиеся GPS-мониторингом автотранспорта.

Для удобства пользователей магистрали отмечены тремя цветами: