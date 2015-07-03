Программа казахстанской конференции Cisco Connect - 2015 опубликована

Опубликована программа казахстанской конференции Cisco Connect (пройдет 29-30 cентября 2015 года в алматинской гостинице «Интерконтиненталь»). Как и в прошлом году, все сессии и доклады отнесены к одной из трех категорий в соответствии с уровнем сложности: basic (для начинающих), intermediate (средний уровень) и advanced (для ИТ-профессионалов). Таким образом, участники конференции Cisco Connect смогут составить персональную программу[1] с учетом своей специализации, интересов и опыта.

В этом году центральной темой конференции станет «Всеобъемлющий Интернет и цифровизация» (IoE and Digitization). Участников казахстанской конференции Cisco Connect ждут более 50 разнообразных докладов, сессий и демонстраций в рамках пяти технологических потоков: «Технологии для совместной работы», «Центры обработки данных», «Информационная безопасность», «Инфраструктура корпоративных сетей» и «Решения для операторов связи».

Впервые на протяжении всего мероприятия будет открыта выставка современных решений Cisco — World of Solutions. На ней в течение всей конференции специалисты Cisco будут показывать новейшие технологии Cisco. По традиции будет работать и выставка партнеров компании Cisco. Ее посетители смогут ознакомиться с оборудованием, построенным на базе продуктов Cisco либо созданным для совместной работы с технологиями Cisco, а также с новыми учебными курсами и проектами.

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect можно на сайте http://www.cisco.com/web/KZ/ciscoconnect/index.html?POSITION=pressrelease&COUNTRY_SITE=kz&CAMPAIGN=fy16_ciscoconnect&CREATIVE=&REFERRING_SITE=newsletter. Для участников образовательной программы Cisco Expo Learning Club разработаны специальные условия.

Добавим, что к настоящему времени 22 СМИ получили статус медиапартнеров. К объявленным ранее[2] добавились еще 3 средства массовой информации:

информационное агентство Kazakhstan Today (Алматы);

(Алматы); информационное агентство Kokshetau.asia (Кокшетау);

(Кокшетау); PROFIT — портал о казахстанском рынке информационных технологий (Алматы).

Кстати:

Компании рейтинга Fortune 500 озаботились цифровизацией бизнеса — http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2015/08/13c.html

Франция и Великобритания встали на путь цифрового развития — http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2015/07/27.html