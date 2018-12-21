Что искали казахстанцы в Google в 2018 году?

Компания Google поделилась итоговым рейтингом самых популярных запросов казахстанских пользователей сети Интернет за 2018 год. Самым популярным поисковым запросом Google уходящего года в Казахстане стал “ЧМ 2018” - чемпионат мира по футболу, проходивший в России и ставший одним из главных событий уходящего года. Также в первой десятке запросов электронный дневник Кунделик, разные сезоны сериалов “Мажор”, “Полицейский с Рублевки”, “Сад падающих звезд” и ТВ-шоу “Холостяк”. Помимо этого, казахстанских пользователей Google интересовали фильмы 2018 года, казахско-русский переводчик и расписание мусульманского поста Ораза в 2018 году.

“Персоной года” стал Денис Тен, известный казахстанский фигурист, трагическая смерть которого потрясла не только Казахстан, но и весь мир. На втором месте - Xxxtentacion, американский рэпер из Лодерхилла, погибший летом уходящего года. Замыкает тройку лидеров российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, казахстанцы искали информацию о Стивене Хокинге, Меган Маркл, Стэне Ли, Коноре Макгрегоре, Иосифе Кобзоне, Президент Хорватии, а также Олеге Табакове.

Среди фильмов в 2018 году лидером стал кинокомикс про заклятого врага Человека-паука – смертоносного и безжалостного монстра Венома. Кроме того, в Топ-10 вошло сразу несколько фильмов на основе комиксов “Мстители: Война бесконечности”, “Дэдпул 2” и “Черная пантера”. Также казахстанцы искали информацию о мультфильме “Монстры на каникулах 3”, продолжении экранизации романа “50 оттенков серого”, спортивной драме “Движение вверх” и фантастическом фильме “Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда”. Из отечественных фильмов в десятку вошли комедии “Бизнес по-казахски в Америке” и “Брат или брак”.

В категории «Сериал года» больше всего казахстанцев интересовал “Мажор 3”. Также в 2018 году среди казахстанцев были популярны сериалы “Полицейский с Рублёвки”, “Сад падающих звезд”, “Ивановы Ивановы” и “Гранд Лион”.

Cамым популярным ТВ-шоу года в Казахстане среди пользователей Google стал 6 сезон шоу “Холостяк”. Кроме того, казахстанцы искали шоу “Песни на ТНТ”, “Замуж за Бузову”, 19 сезон “Битвы экстрасенсов”, “Евровидение 2018” и “Дом 2”. Из казахстанских ТВ-шоу казахстанцев интересовало шоу “Калаулым”.

В категории “Покупка года” в 2018 году вновь стал победителем железнодорожный билет. Также казахстанцы искали информацию о покупке дома в Алматы, билета на самолет и в кино, велосипеда и квартиры в Караганде.

Полностью список самых популярных запросов 2018 года в Казахстане выглядит так:

Самые популярные запросы:

1. ЧМ 2018

2. Кунделик кз

3. Мажор 3 сезон

4. Денис Тен

5. Переводчик казахско русский

6. Полицейский с Рублёвки 3 сезон

7. Холостяк 6 сезон

8. Фильмы 2018

9. Сад падающих звезд

10. Ораза 2018 кестесі

Персона года:

1. Денис Тен

2. Xxxtentacion

3. Хабиб Нурмагомедов

4. Стивен Хокинг

5. Меган Маркл

6. Стэн Ли

7. Конор Макгрегор

8. Иосиф Кобзон

9. Президент Хорватии/Колинда Грабар-Китарович

10. Олег Табаков

Фильм года:

1. Веном

2. Мстители: Война бесконечности

3. Бизнес по-казахски в Америке

4. Монстры на каникулах 3

5. Дэдпул 2

6. 50 оттенков свободы

7. Черная пантера

8. Брат или брак

9. Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда

10. Движение вверх

Сериал года:

1. Мажор 3

2. Полицейский с Рублёвки 3 сезон

3. Сад падающих звезд

4. Ивановы Ивановы 2 сезон

5. Гранд Лион

6. Хороший доктор

7. Золотая орда

8. Что случилось с секретарем Ким

9. Ривердейл

10. Я не робот

ТВ-шоу года:

1. Холостяк 6 сезон

2. Песни на ТНТ

3. Замуж за Бузову

4. Битва экстрасенсов 19 сезон

5. Евровидение 2018

6. Калаулым

7. Звезды под гипнозом

8. Премия Муз ТВ 2018

9. КВН

10. Дом 2

Покупка года:

1. Билеты жд

2. Дом в Алматы

3. Билет на самолет

4. Велосипед

5. Квартира в Караганде

6. Авто в России

7. Шины

8. Аккумулятор

9. Билеты в кино

10. Кондиционер

Таким был 2018 год глазами казахстанских пользователей поисковой системы Google.