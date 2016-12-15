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Демпинг цен Google Drive: 100 Гбайт за $2 в месяц

15.03.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984

Компания Google более чем в 2 раза снизила стоимость платных подписок на своё онлайн-хранилище Google Drive. Объём "бесплатного" места остался прежним 15 Гб, а вот 100 Гб теперь стоят $2 в месяц против $5 раньше. В пять раз снижена стоимость месячной подписки на  «облачный терабайт» -  его стоимость теперь $10 в месяц против $50 ранее.

Если требуется ещё более вместительное онлайн-хранилище, то можно приобрести подписку на 10 терабайт за ежемесячную плату в $100. Каждые дополнительные 10 Тбайт будут обходиться в  дополнительные $100.

Новые цены Google значительно ниже цен у конкурентов конкурентов в этой области облачного хранения данных. Например, Dropbox, просит $10 в месяц за 100 Гб. Microsoft OneDrive за 50Гб возьмет с вас $25 в год, а 100 Гб обойдется в $50 в год. При этом Яндекс Диск, например, предлагает подписку на 100 Гбайт за 150 рублей в месяц.

 

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