Все о компьютерах, играх и киберспорте

Экстремальный оверклокинг, жидкий азот и Intel Techno Night

30.09.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: admin

3 октября в Алматы пройдет мероприятие Intel Techno Night, которое посвящено выходу новейших флагманских процессоров Intel Core i7 на базе микроархитектуры Haswell-E и чипсету Intel X99.

Intel Techno Night

Помимо презентационной части, вас ждут show-case инновационных продуктов для геймеров и энтузиастов от таких партнеров мероприятия, как GIGABYTE, MSI, Kingston HyperX, Logycom и Alser. Также на мероприятие приглашен небезызвестный казахстанский оверклокер Евгений "John_White" Вологодский, а стало быть, экстремальный разгон и фокусы с жидким азотом обеспечены.

Место проведения: клуб «Панорама», г. Алматы, ул. Ауэззова 14а (ниже Толе Би, БЦ «Берекет», 16-17-ый этаж).
Регистрация и welcome drink: с 18:30
Начало мероприятия в 19:00, вход только по приглашению.

Наш отчет о мероприятии:  http://www.benchit.kz/it/v-almatyi-proshlo-meropriyatie-intel-techno-night-kak-eto-byilo.html

Количество уникальных просмотров: 2282

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5939 seconds and used 0.8MB of RAM. We need to overclock it :-)!