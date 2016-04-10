Экстремальный оверклокинг, жидкий азот и Intel Techno Night

3 октября в Алматы пройдет мероприятие Intel Techno Night, которое посвящено выходу новейших флагманских процессоров Intel Core i7 на базе микроархитектуры Haswell-E и чипсету Intel X99.

Помимо презентационной части, вас ждут show-case инновационных продуктов для геймеров и энтузиастов от таких партнеров мероприятия, как GIGABYTE, MSI, Kingston HyperX, Logycom и Alser. Также на мероприятие приглашен небезызвестный казахстанский оверклокер Евгений "John_White" Вологодский, а стало быть, экстремальный разгон и фокусы с жидким азотом обеспечены.

Место проведения: клуб «Панорама», г. Алматы, ул. Ауэззова 14а (ниже Толе Би, БЦ «Берекет», 16-17-ый этаж).

Регистрация и welcome drink: с 18:30

Начало мероприятия в 19:00, вход только по приглашению.

Наш отчет о мероприятии: http://www.benchit.kz/it/v-almatyi-proshlo-meropriyatie-intel-techno-night-kak-eto-byilo.html