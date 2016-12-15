Intel объявляет о рекордной квартальной выручке в размере $14,6 млрд

САНТА-КЛАРА (Калифорния), 14 октября 2014 г. – Intel объявила о том, что ее выручка в III кв. составила $14,6 млрд, операционная прибыль – $4,5 млрд, чистая прибыль – $3,3 млрд и прибыль на акцию – 66 центов. В результате операций корпорация сформировала доход порядка $5,7 млрд наличными, выплатила $1,1 млрд дивидендов и потратила $4,2 млрд на выкуп 122 млн своих акций.
«Мы очень рады успехам нашей компании, – сказал Брайан Кржанич (Brian Krzanich), главный исполнительный директор корпорации Intel. – В третьем квартале мы достигли рекордной выручки и высоких значений прибыли. Нам предстоит сделать еще очень многое, но наши текущие результаты дают нам уверенность в том, что мы успешно реализуем нашу стратегию по выводу нашей продукции на новые рынки».
III кв. 2014 г. Ключевая финансовая информация и показатели основных подразделений
• Выручка PC Client Group составила $9,2 млрд, что на 6% выше показателей за предыдущий квартал и на 9% выше в годовом исчислении.
• Выручка Data Center Group составила $3,7 млрд, что на 5% выше показателей за предыдущий квартал и на 16% выше в годовом исчислении.
• Выручка Internet of Things Group составила $530 млн, что на 2% ниже показателей за предыдущий квартал и на 14% выше в годовом исчислении.
• Выручка Mobile and Communications Group составила $1 млн, что находится в соответствии с ожиданиями корпорации.
• Выручка операционных сегментов, связанных с ПО и сервисами, составила $558 млн, что на 2% выше показателей за предыдущий квартал и на 2% выше в годовом исчислении.
|
Квартальные результаты
|
|
III кв. 2014 г.
|
II кв. 2014 г.
|
По отношению
|
Выручка
|
$14,6 млрд
|
$13,8 млрд
|
на 5% выше
|
Валовая прибыль
|
65%
|
64,5%
|
на 0,5 пункта выше
|
Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление
|
$4,8 млрд
|
$4,9 млрд
|
на 2% ниже
|
Операционная прибыль
|
$4,5 млрд
|
$3,8 млрд
|
на 18% выше
|
Налоговая ставка
|
27,1%
|
28,7%
|
на 1,6 пункта ниже
|
Чистая прибыль
|
$3,3 млрд
|
$2,8 млрд
|
на 19% выше
|
Прибыль на акцию
|
66 центов
|
55 центов
|
на 20% выше
|
Годовые результаты
|
|
III кв. 2014 г.
|
III кв. 2013 г.
|
По отношению
|
Выручка
|
$14,6 млрд
|
$13,5 млрд
|
на 8% выше
|
Валовая прибыль
|
65%
|
62,4%
|
на 2,6 пункта выше
|
Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление
|
$4,8 млрд
|
$4,7 млрд
|
на 2% выше
|
Операционная прибыль
|
$4,5 млрд
|
$3,5 млрд
|
на 30% выше
|
Налоговая ставка
|
27,1%
|
24,8%
|
на 2,3 пункта выше
|
Чистая прибыль
|
$3,3 млрд
|
$3 млрд
|
на 12% выше
|
Прибыль на акцию
|
66 центов
|
58 центов
|
на 14% выше
Состояние бизнеса
Оценка Intel не включает эффекты от каких-либо слияний, поглощений, отделений активов, стратегических инвестиций и других крупных транзакций, которые могут быть завершены после 14 октября.
IV кв. 2014 г.
• Выручка: $14,7млрд, плюс-минус $500 млн.
• Валовая прибыль: 64%, плюс-минус 2 процентных пункта.
• Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление: около $4,9 млрд.
• Расходы на реструктуризацию: около $45 млн.
• Амортизация в связи с приобретением нематериальных активов: около $65 млн.
• Инвестиции в уставной капитал других компаний: чистый прирост около $175 млн.
• Амортизационные отчисления: около $1,9 млрд.
• Налоговая ставка: около 28%.
• Годовые капитальные расходы: $11 млрд, плюс-минус $500 млн.
Для получения дополнительной информации по финансовым результатам и состоянию бизнеса, пожалуйста, ознакомьтесь с комментариями финансового директора Intel по адресу www.intc.com/results.cfm.