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Intel объявляет о рекордной квартальной выручке в размере $14,6 млрд

17.10.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984

САНТА-КЛАРА (Калифорния), 14 октября 2014 г. – Intel объявила о том, что ее выручка в III кв. составила $14,6 млрд, операционная прибыль – $4,5 млрд, чистая прибыль – $3,3 млрд и прибыль на акцию – 66 центов. В результате операций корпорация сформировала доход порядка $5,7 млрд наличными, выплатила $1,1 млрд дивидендов и потратила $4,2 млрд на выкуп 122 млн своих акций.

«Мы очень рады успехам нашей компании, – сказал Брайан Кржанич (Brian Krzanich), главный исполнительный директор корпорации Intel. – В третьем квартале мы достигли рекордной выручки и высоких значений прибыли. Нам предстоит сделать еще очень многое, но наши текущие результаты дают нам уверенность в том, что мы успешно реализуем нашу стратегию по выводу нашей продукции на новые рынки».

III кв. 2014 г. Ключевая финансовая информация и показатели основных подразделений

• Выручка PC Client Group составила $9,2 млрд, что на 6% выше показателей за предыдущий квартал и на 9% выше в годовом исчислении.

• Выручка Data Center Group составила $3,7 млрд, что на 5% выше показателей за предыдущий квартал и на 16% выше в годовом исчислении.

• Выручка Internet of Things Group составила $530 млн, что на 2% ниже показателей за предыдущий квартал и на 14% выше в годовом исчислении.

• Выручка Mobile and Communications Group составила $1 млн, что находится в соответствии с ожиданиями корпорации.

• Выручка операционных сегментов, связанных с ПО и сервисами, составила $558 млн, что на 2% выше показателей за предыдущий квартал и на 2% выше в годовом исчислении.

 

Квартальные результаты

 

III кв. 2014 г.

II кв. 2014 г.

По отношению
ко II кв. 2014 г.

Выручка

$14,6 млрд

$13,8 млрд

на 5% выше

Валовая прибыль

65%

64,5%

на 0,5 пункта выше

Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление

$4,8 млрд

$4,9 млрд

на 2% ниже

Операционная прибыль

$4,5 млрд

$3,8 млрд

на 18% выше

Налоговая ставка

27,1%

28,7%

на 1,6 пункта ниже

Чистая прибыль

$3,3 млрд

$2,8 млрд

на 19% выше

Прибыль на акцию

66 центов

55 центов

на 20% выше
 

 

Годовые результаты

 

III кв. 2014 г.

III кв. 2013 г.

По отношению
к III кв. 2013 г.

Выручка

$14,6 млрд

$13,5 млрд

на 8% выше

Валовая прибыль

65%

62,4%

на 2,6 пункта выше

Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление

$4,8 млрд

$4,7 млрд

на 2% выше

Операционная прибыль

$4,5 млрд

$3,5 млрд

на 30% выше

Налоговая ставка

27,1%

24,8%

на 2,3 пункта выше

Чистая прибыль

$3,3 млрд

$3 млрд

на 12% выше

Прибыль на акцию

66 центов

58 центов

на 14% выше
 

 

Состояние бизнеса

Оценка Intel не включает эффекты от каких-либо слияний, поглощений, отделений активов, стратегических инвестиций и других крупных транзакций, которые могут быть завершены после 14 октября.

 

IV кв. 2014 г.

• Выручка: $14,7млрд, плюс-минус $500 млн.

• Валовая прибыль: 64%, плюс-минус 2 процентных пункта.

• Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление: около $4,9 млрд.

• Расходы на реструктуризацию: около $45 млн.

• Амортизация в связи с приобретением нематериальных активов: около $65 млн.

• Инвестиции в уставной капитал других компаний: чистый прирост около $175 млн.

• Амортизационные отчисления: около $1,9 млрд.

• Налоговая ставка: около 28%.

• Годовые капитальные расходы: $11 млрд, плюс-минус $500 млн.

Для получения дополнительной информации по финансовым результатам и состоянию бизнеса, пожалуйста, ознакомьтесь с комментариями финансового директора Intel по адресу www.intc.com/results.cfm.

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