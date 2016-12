Intel объявляет о рекордной квартальной выручке в размере $14,6 млрд 17.10.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984 САНТА-КЛАРА (Калифорния), 14 октября 2014 г. – Intel объявила о том, что ее выручка в III кв. составила $14,6 млрд, операционная прибыль – $4,5 млрд, чистая прибыль – $3,3 млрд и прибыль на акцию – 66 центов. В результате операций корпорация сформировала доход порядка $5,7 млрд наличными, выплатила $1,1 млрд дивидендов и потратила $4,2 млрд на выкуп 122 млн своих акций. «Мы очень рады успехам нашей компании, – сказал Брайан Кржанич (Brian Krzanich), главный исполнительный директор корпорации Intel. – В третьем квартале мы достигли рекордной выручки и высоких значений прибыли. Нам предстоит сделать еще очень многое, но наши текущие результаты дают нам уверенность в том, что мы успешно реализуем нашу стратегию по выводу нашей продукции на новые рынки». III кв. 2014 г. Ключевая финансовая информация и показатели основных подразделений • Выручка PC Client Group составила $9,2 млрд, что на 6% выше показателей за предыдущий квартал и на 9% выше в годовом исчислении. • Выручка Data Center Group составила $3,7 млрд, что на 5% выше показателей за предыдущий квартал и на 16% выше в годовом исчислении. • Выручка Internet of Things Group составила $530 млн, что на 2% ниже показателей за предыдущий квартал и на 14% выше в годовом исчислении. • Выручка Mobile and Communications Group составила $1 млн, что находится в соответствии с ожиданиями корпорации. • Выручка операционных сегментов, связанных с ПО и сервисами, составила $558 млн, что на 2% выше показателей за предыдущий квартал и на 2% выше в годовом исчислении. Квартальные результаты III кв. 2014 г. II кв. 2014 г. По отношению

ко II кв. 2014 г. Выручка $14,6 млрд $13,8 млрд на 5% выше Валовая прибыль 65% 64,5% на 0,5 пункта выше Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление $4,8 млрд $4,9 млрд на 2% ниже Операционная прибыль $4,5 млрд $3,8 млрд на 18% выше Налоговая ставка 27,1% 28,7% на 1,6 пункта ниже Чистая прибыль $3,3 млрд $2,8 млрд на 19% выше Прибыль на акцию 66 центов 55 центов на 20% выше Годовые результаты III кв. 2014 г. III кв. 2013 г. По отношению

к III кв. 2013 г. Выручка $14,6 млрд $13,5 млрд на 8% выше Валовая прибыль 65% 62,4% на 2,6 пункта выше Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление $4,8 млрд $4,7 млрд на 2% выше Операционная прибыль $4,5 млрд $3,5 млрд на 30% выше Налоговая ставка 27,1% 24,8% на 2,3 пункта выше Чистая прибыль $3,3 млрд $3 млрд на 12% выше Прибыль на акцию 66 центов 58 центов на 14% выше Состояние бизнеса Оценка Intel не включает эффекты от каких-либо слияний, поглощений, отделений активов, стратегических инвестиций и других крупных транзакций, которые могут быть завершены после 14 октября. IV кв. 2014 г. • Выручка: $14,7млрд, плюс-минус $500 млн. • Валовая прибыль: 64%, плюс-минус 2 процентных пункта. • Расходы на исследования и разработки, маркетинг и управление: около $4,9 млрд. • Расходы на реструктуризацию: около $45 млн. • Амортизация в связи с приобретением нематериальных активов: около $65 млн. • Инвестиции в уставной капитал других компаний: чистый прирост около $175 млн. • Амортизационные отчисления: около $1,9 млрд. • Налоговая ставка: около 28%. • Годовые капитальные расходы: $11 млрд, плюс-минус $500 млн. Для получения дополнительной информации по финансовым результатам и состоянию бизнеса, пожалуйста, ознакомьтесь с комментариями финансового директора Intel по адресу www . intc . com / results . cfm .

