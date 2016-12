Intel приобретает PasswordBox, разработчика менеджера паролей 02.12.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984 1 декабря 2014 г. компания Intel объявила о приобретении PasswordBox —расположенной в Монреале компании, которая предлагает популярный кросс-платформенный сервис управления идентификационной информацией. Разработка позволяет пользователям легко и просто входить в учетные записи на всех сайтах и приложениях с любого устройства без необходимости ввода пароля. В результате этой сделки PasswordBox войдет в состав структуры Safe Identity в рамках Intel Security Group. Safe Identity занимается разработкой решений, которые надежно хранят данные о паролях, упрощают и усиливают защиту информации и позволяют пользователям оперативно получать доступ к своим учетным записям. Надежные пароли являются частью защиты персональной информации. Согласно отчету компании Deloitte, более 90% созданных пользователями паролей уязвимы для атак злоумышленников, а 10 тыс. самых распространенных паролей используются для 98% всех учетных записей. В прошлом году компания Experian определила, что, в среднем, каждый пользователь имел 26 учетных записей, но для их защиты использовал только 5 разных паролей. Практически 37% пользователей обращались за помощью в отношении имени пользователя или пароля, как минимум, для одного сайта в месяц. Intel Security и PasswordBox позволят решить все эти проблемы, связанные с учетными записями. У каждого из нас возникает чувство раздражения, вызанное необходимостью запоминать слишком много паролей, – сказал Крис Янг (Chris Young), старший вице-президент и руководитель Intel Security Group. – Сервис PasswordBox уже помог миллионам пользователей, которые теперь могут осуществлять мгновенный доступ во всем своим учетным записям. Intel Security и PasswordBox преследуют цель улучшить механизмы защиты идентификационной информации для различных устройств и платформ. Мы уверены, что обладаем необходимыми технологиями и опытом для того, чтобы помочь пользователям получить простой и удобный доступ к учетным записям» Создание защищенного и безопасного цифрового мира Образованное Intel в январе 2014 г., подразделение Intel Security объединяет опыт McAfee в области защиты данных с инновациями и высоким быстродействием продукции Intel. Подразделение Intel Security ориентировано на решение актуальных вопросов в области цифровой защиты. Предлагаемые решения дадут возможность пользователям получить дополнительное чувство уверенности благодаря более простому доступу к необходимой информации. Intel Security будет использовать текущие и будущие разработки PasswordBox для того, чтобы предоставить пользователям три основных преимущества: ​ ►Отказ от необходимости запоминать многочисленные пароли. В решении PasswordBox применяется одна из самых эффективных систем заполнения регистрационных форм, в которой используется ожидающая патента разработка для входа в учетную запись одним прикосновением к экрану (для мобильных устройств) и одним нажатием на кнопку мыши (для браузеров). Intel Security продолжит развитие этих функциональных возможностей для того, чтобы пользователи могли легко и просто получать доступ ко всем своим любимым сайтам и приложениям. ►Простая защита. В условиях, когда многие сталкиваются с кражей важных данных, пользователи вынуждены создавать все более сложные пароли, которые включают прописные буквы, цифры и специальные символы. Intel Security будет использоваться преимущество исключительной простоты использования PasswordBox с новыми технологиями идентификации, которые позволят пользователям получить исключительное удобство использования и сохранить надежную защиту. ►Создание решений следующего поколения. Intel Security объединила ведущих инноваторов в области разработки аппаратного обеспечения, ПО и сервисов для того, чтобы создать решения, которые будут решать наиболее важные вопросы безопасности. Объединяя ресурсы Intel Security и опыт команды специалистов PasswordBox, Intel стремится удовлетворить потребностей всех категорий пользователей.​ PasswordBox на протяжении последних двух лет занималась созданием продукта, которому пользователи будут доверять завтра и будут использовать его каждый день, – сказал Дэниэл Робишо (Daniel Robichaud), главный исполнительный директор и соучредитель компании PasswordBox. – Мы разделяем стремление Intel Security обеспечить простой и защищенный доступ к учетным записям, используя различные платформы и устройства. Вместе мы сможем предложить пользователям технологии, опыт и поддержку мирового уровня; PasswordBox являлась частной компанией, основанной в 2012 г. Штат компании насчитывал 48 сотрудников, а штаб-квартира компании находилась в Монреале (Квебек, Канада). Все сотрудники компании перешли на работу в Intel Security.Приложение PasswordBox получило награду «Лучшее мобильное приложение» в рамках CES 2014 и было загружено 14 млн раз. Сделка по приобретению Intel компании PasswordBox вступает в силу немедленно. Условия сделки не разглашаются и не имеют существенного значения для операций Intel. Предполагается, что эта сделка поддержит будущие инновации, о которых будет объявлено позже.

