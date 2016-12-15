К 2015 году в России планируется наладить выпуск 28нм процессоров Baikal

Минпромторг РФ пытается найти замену американским микрочипам Intel и AMD, которые используются в компьютерах госструктур. Как стало известно "Коммерсант.ru", уже в следующем году в России будет создана линейка отечественных микропроцессоров Baikal c топологией 28 нм. Разработка ведется дочерним предприятием компании "Т-Платформы" при поддержке "Ростеха", одним из инвесторов выступает "Роснано".

Первыми продуктами в линейке должны стать 8-ядерные процессоры Baikal M и M/S топологией 28 нм и частотой 2 ГГц для использования в персональных компьютерах и микросерверах. Строиться процессоры будут на 64-битном ядре Cortex А-57 британской компании ARM.

В качестве операционной системы для всех решений предполагается использовать свободное ПО Linux. Выпуск 8-ядерного процессора Baikal намечен на начало 2015 года, а уже в конце 2016 года Минпромторг запланировал выпуск еще более мощного, 16-ядерного серверного процессора топологией 16 нм.

На текущий момент в России серийно производятся микрочипы 90 нм, которые выпускает подконтрольный АФК "Система" зеленоградский завод "Микрон". Линейку различных микропроцессоров под названием "Эльбрус" также выпускает МЦСТ. Мощностей для производства процессоров 28 нм в России на данный момент нет, отмечает источник "Коммерсант.ru" в отрасли. Такие чипы сейчас производят мировые лидеры Qualcomm, Samsung, Altera для смартфонов Samsung, Sony, Motorola, HTC, а также для iPhone 5S и iPad Air.

Какой объем инвестиций потребуется на разработку и производство Baikal, пока неизвестно. К примеру, в 2013 году корпорация Intel потратила на R&D $10,6 млрд. "Если при проектировании процессора лицензировались процессорное ядро и IP-блоки, заказывалось проектирование корпуса, то с учетом лицензионных платежей проект мог обойтись в десятки миллионов долларов без учета стоимости производства",— оценивает представитель ОАО "НИИМЭ и Микрон" Алексей Дианов.

Однако финансирование может оказаться не единственной проблемой проекта Baikal. С марта 2013 года по январь 2014 года "Т-Платформы" не могли экспортировать элементную базу, поскольку попали в список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США. Участие в разработке Baikal может повлечь новые санкции, считает президент некоммерческого партнерства "Содействие микроэлектронной промышленности" Карина Абагян. "Конкурировать с решениями западных вендоров этот проект, вероятно, сможет благодаря акценту на информационную безопасность. Поэтому в устройствах на базе данных процессоров в первую очередь будут заинтересованы предприятия оборонной промышленности, что может повлечь за собой новые санкции со стороны США. Поскольку процессоры Baikal, судя по всему, будут производиться за рубежом, реализация санкций может полностью парализовать проект",— заключает Карина Абагян.

источник "Коммерсант.ru"