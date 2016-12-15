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Компания AMD отпразднует 30-летие своего графического подразделения, бывшего ATI

19.08.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984

На 23 августа компанией Advanced Micro Devices Inc. назначен ряд мероприятий, посвященных празднованию дня основания графического подразделения, которое до 2006 года носило название ATI Technologies.

Мероприятие в формате трансляции будет вести эксперт AMD в области компьютерных игр Ричард Хадди, вернувшийся в компанию после шестилетнего перерыва в июне 2014 года.

Само мероприятие назначено на 23 августа в 20:00 по времени Астаны (GMT+6). Для всех желающих трансляция будет идти на канале AMD в сервисе Twitch.

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