Компания AMD отпразднует 30-летие своего графического подразделения, бывшего ATI

На 23 августа компанией Advanced Micro Devices Inc. назначен ряд мероприятий, посвященных празднованию дня основания графического подразделения, которое до 2006 года носило название ATI Technologies.

Мероприятие в формате трансляции будет вести эксперт AMD в области компьютерных игр Ричард Хадди, вернувшийся в компанию после шестилетнего перерыва в июне 2014 года.

Само мероприятие назначено на 23 августа в 20:00 по времени Астаны (GMT+6). Для всех желающих трансляция будет идти на канале AMD в сервисе Twitch.