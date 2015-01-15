Компания Qsan получила инвестиции от GIGABYTE

27 ноября 2014 года, Тайбэй, Тайвань – Компания Qsan Technology Inc, специализированный производитель сетевых решений для хранения данных, сегодня объявила о получении стратегических инвестиций от технологической инновационной корпорации GIGABYTE Technology Co. Ltd.

«Данный шаг увеличит наши общие возможности и ресурсы, и позволит укрепить ведущие позиции на рынке для наших компаний в ближайшем будущем», заявили представители GIGABYTE. «Мы рады открывшейся возможности сотрудничества с Qsan, которое принесет нам новый опыт и знания»

«Мы польщены вниманием такого инвестора, как GIGABYTE», заявил Зейк Хуань (Zake Huang), вице-президент компании Qsan. «Сотрудничество с GIGABYTE обогатит наши производственные и логистические возможности, а также расширит круг OEM-клиентов и ускорит экспансию на рынке серверных решений для хранения данных».