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Компания Qsan получила инвестиции от GIGABYTE

27.11.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984

27 ноября 2014 года, Тайбэй, Тайвань – Компания Qsan Technology Inc, специализированный производитель сетевых решений для хранения данных, сегодня объявила о получении стратегических инвестиций от технологической инновационной корпорации GIGABYTE Technology Co. Ltd.

«Данный шаг увеличит наши общие возможности и ресурсы, и позволит укрепить ведущие позиции на рынке для наших компаний в ближайшем будущем», заявили представители GIGABYTE. «Мы рады открывшейся возможности сотрудничества с Qsan, которое принесет нам новый опыт и знания»

«Мы польщены вниманием такого инвестора, как GIGABYTE», заявил Зейк Хуань (Zake Huang), вице-президент компании Qsan. «Сотрудничество с GIGABYTE обогатит наши производственные и логистические возможности, а также расширит круг OEM-клиентов и ускорит экспансию на рынке серверных решений для хранения данных».

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