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Крупнейшим держателем акций Microsoft стал Стив Балмер

05.05.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984

Стало известно, что держатель 64% акций компании Microsoft - Билл Гейтс, продал некоторую часть своих акций. Теперь в его портфеле 330,1 миллионов акций, против 333 миллионов у бывшего генерального директора Microsoft Стива Балмера.

Гейтс покинул должность председателя совета директоров Microsoft, когда Сатья Наделла был официально назначен генеральным директором компании. Причиной продажи акций называется расширяющаяся благотворительная деятельность совместного фонда Билла Гейтса и его жены Мелинды ГейтсBill & Melinda Gates Foundation.

Главной целью фонда является поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также преодоление голода в бедных странах. Средства фонда направлялись на программу по предупреждению и лечению ВИЧ/СПИД и туберкулёза, на борьбу с малярией, в проект по иммунизации детей в Индии и Африке и другие инициативы.

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