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О применении жидкостного охлаждения глазами Intel и SGI

10.04.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984

Две компании Intel и SGI, объединились в испытаниях нового решения для охлаждения, которое, возможно, найдет применение в охлаждении суперкомпьютеров и серверов. Речь идет об интересном продукте компании 3M под торговым названием Novec, для химиков понятнее будет флуорокетон С-6.

 

Novec это такая специальная прозрачная жидкость, без запаха, тяжелее воды и что самое главное с коэффициентом диэлектрической проницаемости 2,3 (за единицу в качестве эталона принят осушенный азот), т.е. супердиэлектрик. Любая электроника, будучи погруженная во флуорокетон С-6, сохранит свою работоспособность. Помимо этого, Novec не опасен для здоровья человека и окружающей среды, на свету он разлагается на безвредные составляющие за 5 суток.

По мнению Intel и SGI, применение этой жидкости позволит сократить затраты на охлаждение компьютеров, возможно полное избавление от кулеров, уменьшит необходимость использования тонн воды для охлаждения дата-центров. 

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