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Павел Дуров объявляет награду за взлом системы шифрования мессенджера Telegram

06.11.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: admin

Основатель социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров продолжает уделять особое внимание своему проекту Telegram. Буквально вчера в своем твиттер-аккаунте он объявил конкурс на взлом системы шифрования мессенджера Telegram. Тот, кто сможет обойти систему шифрования, получит 300 тысяч долларов США в качестве вознаграждения.

Telegram — это абсолютно бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиа файлами различных форматов. Онпозиционируется как самый защищенный и безопасный мессенджер, позволяющий сохранить полную анонимность. Кроме того, приложение поддерживает функцию "секретные чаты", которая использует end-to-end шифрование с применением AES-256 в режиме IGE.

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