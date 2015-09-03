Павел Дуров объявляет награду за взлом системы шифрования мессенджера Telegram

Основатель социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров продолжает уделять особое внимание своему проекту Telegram. Буквально вчера в своем твиттер-аккаунте он объявил конкурс на взлом системы шифрования мессенджера Telegram. Тот, кто сможет обойти систему шифрования, получит 300 тысяч долларов США в качестве вознаграждения.

Telegram — это абсолютно бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиа файлами различных форматов. Онпозиционируется как самый защищенный и безопасный мессенджер, позволяющий сохранить полную анонимность. Кроме того, приложение поддерживает функцию "секретные чаты", которая использует end-to-end шифрование с применением AES-256 в режиме IGE.