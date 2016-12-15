Qsan представляет новую сетевую СХД AegisSAN Q500 SAN 12 Bay

17 ноября 2014 года, Тайбэй, Тайвань – компания Qsan Technology Inc, поставщик сетевых СХД и систем унифицированного хранения данных, представляет новейшую модель СХД AegisSAN Q500 SAN на 12 посадочных мест с высокой производительностью, широким набором функций корпоративного уровня и низким расходом электроэнергии. Это новейшее пополнение в семействе устройств Q500 предлагается в компактном рэковом форм-факторе 2U и содержит последнюю технологию Qsan Copy-to-Flash(C2F) для защиты данных и повышения стабильности работы.

Сетевой массив Qsan Q500 отличается низким уровнем эксплуатационных расходов, повышенной доступностью и надежностью работы. Он оснащен интерфейсами 16G FC и 10GbE iSCSI, имеет два сетевых контроллера, функцию кэширования на SSD и ряд функций корпоративного уровня. Qsan Q500 основан на экономичной платформе Intel Briarwood с блоками питания стандарта 80 Plus Gold.

Защита данных C2F

Новые модели семейства Q500 на 12 отсеков содержат технологию Qsan Copy-to-Flash(C2F). Технология C2F защищает данные через использование мощностей резервного модуля питания и сохраняет содержимое оперативной памяти в энергонезависимую флэш-память при отключении электропитания. При использовании технологии C2F совместно с резервным модулем питания уровень сохранности данных существенно возрастает по сравнению с системами, где такая технология не применяется.

Кэширование данных на SSD

Высокая скорость работы SSD-накопителей позволяет эффективно осуществлять кэширование данных на SSD для корпоративных приложений с высокой производительностью и большими объемами данных, в том числе вэб-приложений, баз данных, облачных служб и служб виртуализации. Технология кэширования на SSD реализуется на гибридных носителях данных и позволяет использовать все преимущества HDD- и SSD-накопителей.

Доступность и надежность

Система Q500 имеет два активных сетевых контроллера для повышения доступности и двойные модульные аппаратные компоненты, в том числе двойные блоки питания для большей надежности. Технологии Multi-pathing и Load balancing (балансировка нагрузки), и аппаратная поддержка RAID также повышают общую надежность и доступность системы.

Технология Hardware Offloading

Эксклюзивные технологии QiSOE и fcQiSOE от Qsan позволяют передавать операции сетевых протоколов на аппаратные компоненты, повышая, таким образом, производительность хост-хранилища. Скоростные интерфейсы iSCSI и Fibre Channel имеют высокую пропускную способность в сетях, но создают дополнительную нагрузку на хост. QiSOE для iSCSI и fcQiSOE для Fibre Channel – это аппаратные технологии выравнивая нагрузки, которые перераспределяют мета-данные и другую служебную информацию на аппаратные компоненты и повышают производительность хранилищ данных.

Возможности виртуализации

Система AegisSAN Q500 поддерживает сложные технологии виртуализации, в том числе VMware VAAI, Citrix и Hyper-V c сертификацией VAAI. Дисковый массив может принимать на себя нагрузку сервера и ускорять работу виртуальных машин, за счет чего повышается плотность виртуализации. Массив также поддерживает функцию QThin («thin provisioning»), которая снижает объемы выделенного, но неиспользуемого пространства и, таким образом, позволяет избежать закупки лишних накопителей данных. Кроме того, поддерживается множество дополнительных функций и возможностей, в том числе снятие и запись снапшотов (QSnap), удаленная репликация (QReplica) и резервные модули питания (BBM).

Модельный ряд

Q500-F30 – 2 порта 16G FC, 2 порта 1GbE, порт управления 1GbE

Q500-F21 – 4 порта 8G FC, 2 порта 1GbE, порт управления 1GbE

Q500-F20 – 4 порта 4G FC, 2 порта 1GbE, порт управления 1GbE

Q500-P20 – 2 порта 10GbE iSCSI(SFP+), 2 порта 1GbE, порт управления 1GbE

Q500-P21 – 2 порта 10GbE iSCSI(10GBase-T), 2 порта 1GbE, порт управления 1GbE

Q500-P10 – 6 портов 1GbE iSCSI, порт управления 1GbE