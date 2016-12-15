Qsan представляет новые устройства TrioNAS LX U300 для СМБ

Компания Qsan Technology Inc. представляет устройства серии TrioNAS LX U300, которые открывают организациям СМБ возможности корпоративного уровня и помогают эффективно управлять IT-инфраструктурой с минимальными издержками. Системы унифицированного хранения данных Qsan TrioNAS LX U300 обеспечивают единый доступ к хранению файлов и блоков с подключением по сетям Ethernet или Fibre Channel (FC). Qsan TrioNAS LX U 300 поддерживает хранение файлов через CIFS, NFS, AFP, FTP и WebDAV, а также блочное хранение через Fibre Channel и iSCSI.

В серии TrioNAS LX U300 используются вычислительные мощности и возможности процессоров Intel® Xeon® E3-1225 v3 и встроенная библиотека Intel® Intelligent Acceleration Library (ISAL), которые обеспечивают улучшенную защиту данных без дополнительных затрат и без потери производительности, и открывают возможности корпоративного уровня, в том числе кэширование на SSD, дедупликацию и «thin-provisioning». При этом масштабируемость системы позволяет хранить свыше 1 Пбайт данных за счет модулей расширения J100.

Устройства Qsan NAS разработаны с учетом потребностей организаций СМБ. Линейка продуктов состоит из версий TrioNAS LX и TrioNAS, рассчитанных на корпоративных и СМБ-пользователей с использованием iSCSI и приложений для SMB по обмену данными. Системы хранения U300 являются решениями среднего уровня с модульной конструкцией, возможностями для расширения и сбалансированным набором функций, перечисленных выше. Доступная стоимость этих систем позволят организациям СМБ пользоваться возможностями около корпоративного уровня без существенных перемен в системе управления и без крупных расходов.

«Система U300 оснащена новейшим процессором Intel® Xeon® на платформе E3-1200 v3 и блоками питания класса 80 Plus Platinum, которые повышают энергоэффективность при снижении затрат и имеют больше портов ввода-вывода», говорит Дэниэл Лин (Daniel Lin), директор по продажам компании Qsan. «Системы хранения данных U300 разработаны с учетом динамики требований IT-инфраструктуры, масштабируемости и рентабельности. Система обладает улучшенной защитой данных и эффективными функциями, в числе которых Thin Provisioning, дедупликация, снятие снапшотов, клонирование томов и удаленная репликация. U300 обеспечивает высокую производительность без компромиссов».

«Сочетание процессора Intel® Xeon® E3-1200 v3 и библиотек Intel® Storage Acceleration Library дает системе U300 функции корпоративного уровня, в том числе технологию Intel® Advanced Management Technology, дедупликацию данных, thin-provisioning и повышенную производительность RAID», говорит Андреа Нельсон (Andrea Nelson), директор по маркетингу подразделения Intel по хранению данных. «Компания QSAN успешно освоила эти разработки и представила новые решения NAS, которые позволяют создавать более мощные и экономичные платформы для хранения данных».

В отличие от остальных поставщиков оборудования начального уровня, компания Qsan использует файловую систему ZFS корпоративного уровня для обеспечения целостности данных и предотвращения сбоев файловой системы, что нередко происходит у старых систем NAS на базе Linux EXT4.

Системы Qsan TrioNAS LX U300 эффективно интегрируются с Windows Active Directory (включая множественные домены) и LDAP, что существенно облегчает работу IT-администраторов. Технология Unified AUTH позволяет системе TrioNAS LX осуществлять эффективное управление данными через существующий сервер Windows Active Directory. В результате создается единое управление всей системой через одну администраторскую точку доступа.

В системе U300 происходит непрерывный мониторинг данных, что позволяет IT-администраторам вести учет активности всех пользователей (добавление, изменение или удаление данных). Мгновенная доступность системы дает пользователям возможность немедленно начать использование пространства для хранения данных, не дожидаясь создания конфигураций RAID, чем не могут похвастаться конкурирующие решения.

Система TrioNAS LX U300 поставляется в виде базового модуля U300-P10 (7x1GbE, память 16GB ECC) с возможностью расширения памяти (до 32GB ECC) и интерфейсной хост-картой (10Gb iSCSI или 8G FC). Предлагается два форм-фактора: 3U на 16 отсеков и 4U на 24 отсека.

Qsan Technology специализируется на создании решений сетевого хранения данных. Системы СХД iSCSI, Fibre Channel и унифицированные системы хранения имеют выдающуюся производительность, высочайшую надежность и лучшее соотношение цена-качество, что позволяет крупным предприятиям и организациям СМБ по всему миру эффективно совершенствовать IT-инфраструктуру. Системы хранения данных производства Qsan Technology поставляются в десятки стран Европы, Северной Америки и азиатско-тихоокеанского региона. Узнайте больше на официальном сайте www.qsantechnology.com