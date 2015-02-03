Все о компьютерах, играх и киберспорте

Thecus C10GTR: стандарт 10Gb Ethernet стал доступнее

10.07.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984

Компания Thecus выводит на рынок сетевую интерфейсную карту стандарта 10GbE (NIC) с встроенным сетевым процессором Tehuti TN4010C10GTR.

Новая сетевая карта выполнена в низкопрофильном формате с интерфейсом PCI-e, что позволяет использовать ее с самым разным оборудованием, в том числе с сетевыми устройствами хранения данных (NAS) корпоративного уровня от компании Thecus (например, Top Tower, крупными рэковыми стойками и сериями N7710/N8810U, N7700 и N8800 PRO v2). Заявлена совместимость с сетями 100M, 1G и 10G.

Сетевая карта C10GTR поддерживается Windows Storage Server 2012, WSS 2008 R2, Windows 8, Windows 7, Linux 2.6, Linux 3.x, VMWare 5.x и Hyper-V. Рекомендуемая цена сетевой карты Thecus C10GTR - $300.

Количество уникальных просмотров: 1518

Оцените материал:

Система Orphus

Подписаться на новости

Похожие записи:

Последнее с форума:

Последнее в блогах:

Социальные сети и RSS:

Популярное (за 30 дней):

Дружественные проекты:

Интернет-магазин "Не Кури!" - электронные сигареты в Алматы, Караганде. Доставка по всему Казахстану

Page rendered in 0.5280 seconds and used 0.8MB of RAM. We need to overclock it :-)!