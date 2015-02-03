Thecus C10GTR: стандарт 10Gb Ethernet стал доступнее

Компания Thecus выводит на рынок сетевую интерфейсную карту стандарта 10GbE (NIC) с встроенным сетевым процессором Tehuti TN4010 – C10GTR.

Новая сетевая карта выполнена в низкопрофильном формате с интерфейсом PCI-e, что позволяет использовать ее с самым разным оборудованием, в том числе с сетевыми устройствами хранения данных (NAS) корпоративного уровня от компании Thecus (например, Top Tower, крупными рэковыми стойками и сериями N7710/N8810U, N7700 и N8800 PRO v2). Заявлена совместимость с сетями 100M, 1G и 10G.

Сетевая карта C10GTR поддерживается Windows Storage Server 2012, WSS 2008 R2, Windows 8, Windows 7, Linux 2.6, Linux 3.x, VMWare 5.x и Hyper-V. Рекомендуемая цена сетевой карты Thecus C10GTR - $300.