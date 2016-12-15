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Toshiba и SanDisk направили иск в суд на SK Hynix

17.03.2014 | Категория: ИТ-рынок | Разместил: Deep1984

В 2007 году компания SK Hynix заключила с компаниями Toshiba и SanDisk обширное кросс-лицензионное соглашение, главным итогом которого стала совместная разработка энергонезависимой памяти MRAM (magnetoresistive random access memory). В своём иске компании просят суд обеспечить компенсацию нанесённого им ущерба. Этот ущерб касается технологий производства флэш-памяти NAND-типа.

Почвой для совместного иска, который будет рассмотрен в Окружном суде Токио (Tokyo District Court), стал арест бывшего инженера SanDisk Corp. 52-летнего Йоситаки Сугиты (Yoshitaka Sugita), обвиняемого в передаче конфиденциальных данных о NAND флеш-памяти Toshiba новому работодателю в лице SK Hynix.

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