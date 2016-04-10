В Алматы прошло мероприятие Intel Techno Night - как это было

Третьего октября в клубе «Панорама», г. Алматы, прошло очень необычное мероприятие – Intel Techno Night. Оно было посвящено выходу новой процессорной архитектуры Haswell-E и платформе Intel X99 с поддержкой памяти типа DDR4.

Первое, что хотелось бы отметить – так это то, что все проходило на 17-ом этаже. Далеко не каждый день можно увидеть южную столицу с такой высоты.

После небольшого вступительного слова ведущего, открытие мероприятия продолжило выступление шоу-проекта Fire Sunset.

Танцоры, стилизованные под Хищника и Китану/Джейд из Mortal Kombat (да, была еще и девушка), очень хорошо вписались в ту кибер-атмосферу, которую создала Intel: оформление зала, неоновая подсветка, светящиеся коктейли и так далее. Впрочем, на мероприятии нам даже удалось увидеть вживую казахстанский косплей, созданный по мотивам основного вижуала мероприятия коллективом BVF Multigaming:

После выступления Fire Sunset, руль, т.е. микрофон был передан Александру Хоменко, техническому специалисту Intel в нашем регионе.

Александр не стал сильно «загружать» уставшие после рабочей недели умы присутствующих спецификациями и характеристиками новых процессоров в этот пятничный вечер. Было интересно послушать об истории развития процессоров серии Extreme Edition – по сравнению с «прадедом» на ядре Gallatin производительность Core i7 5960X увеличилась в разы, а скорее в десятки раз. Ну и да, ребята, пришла эпоха Intel X99 и памяти DDR4 – DDR3 уже «не торт» и является серьезным «тормозом», ограничивающим вычислительную мощность процессоров Intel. Такие дела. Сколько бы не говорили о мощности процессоров Intel, их реальную мощность, их настоящий потенциал можно раскрыть при помощи экстремального разгона с жидким азотом.

Рассказав о том, что азот штука достаточно опасная и холодная, продемонстрировав при помощи девушки из BVF всю его леденящую сущность, я приступил к разгону. Кстати, девушка не пострадала, но вот цветок, как водится на любом экстремальном шоу, был заморожен насколько это возможно и разбит.

Конфигурация стенда выглядела следующим образом:

- Процессор: Intel Core i7-5960X

- Материнская плата: GIGABYTE X99 SOC Force

- Оперативная память: Kingston HyperX DDR4-3000 4x4 GB

- Накопитель: Kingston SSD Now V300 120GB

- Видеокарта: GIGABYTE 9600GT

- Блок питания: Corsair AX1200i

- LN2 Pot: Magnum by Xtemelabs.Org

- Термопаста: GeLID GC-Extreme

Прежде чем приступать непосредственно к разгону, я продемонстрировал производительность процессора на частотах, близких к номинальным. В качестве бенчмарка использовалось приложение CineBench R15, которое целиком и полностью поддерживает 8 ядер и 16 потоков. Начальный показатель производительности составил примерно 1200 баллов CineBench, после чего я приступил к разгону.

Постепенно выжимая максимум, я поднимал частоты шаг за шагом и гости могли наглядно наблюдать рост производительности всей системы в целом.

Для наглядности, по залу были установлены дисплеи, на которые дублировался мой экран. Так как экстремальный оверклокинг дело не двух секунд, посетители могли посмотреть на стенды, которые подготовили партнеры мероприятия.

Компания MSI продемонстрировала свои материнские платы серий Classic и Gaming на базе чипсета Intel Z97 для процессоров Devil’s Canyon, материнскую плату MSI X99 SLI Plus для процессоров Haswell-E. Еще одна интересная система, которая была показана на стенде компании – это мини-ПК, баребон MSI B85 Nightblade. Думаю, что по-настоящему игровой ПК в компактном корпусе – это действительно интересно. К нашему сожалению, серии Overclocking на стенде компании представлено не было.

Компания GIGABYTE также продемонстрировала свои решения на базе Intel Z97, а также свои собственные видеокарты с системой охлаждения WindForce.

Если GIGABYTE X99 SOC Force успешно трудится на стенде с оверклокингом, то ее младшая сестра на базе чипсета Intel Z97, GIGABYTE Z97X-SOC Force была доступна для тесного контакта с каждым желающим.

На стенде компании Alser были показаны новые модели фирменных ПК Alerator. Эти сверхмощные компьютеры построены на базе восьмиядерных процессоров Intel Core i7-5960X, материнской плате ASUS Rampage V Extreme, двух видеокарт GeForce 780 Ti и 64 ГБ оперативной памяти Kingston HyperX DDR4-2800 MHz. Боюсь даже представить сколько они стоят…

Кстати о Kingston – стенд этой красноголовой компании также был представлен на Intel Techno Night:

На стенде можно найти новейшие модели SSD и USB-накопителей и памяти из серии HyperX, HyperX Predator и Fury, а также гарнитуру HyperX Cloud.

Также был стенд от компании Logycom, но, к сожалению, их стенд не попал в объектив нашей камеры. На нем также были представлены флагманские ПК от этой компании.

Кроме того, пока я занимался разгоном, компания Intel и ее партнеры устроили розыгрыш специальных призов среди гостей:

Пора вернуться к разгону, точнее к его результатам. Пока народ активно принимал участие в празднике жизни от Intel, мне удалось установить, что процессор оказался стабильным на тактовой частоте в 5 ГГц со всеми активными восьмью ядрами.

Как результат, вместо «стандартных» 1200 баллов в CineBench, мне удалось получить 1951 балл. К слову, процессор был разогнан на 66.7% от своей номинальной частоты, что, пусть и не рекордный показатель, но уже внушительный. Между прочим, результат заслуживает 23-е место в Мире среди восьмиядерных процессоров Intel в тесте CineBench R15 в момент написания отчета. Учитывая то, что это все происходило на мероприятии, вышло весьма неплохо.





На этом официальная часть мероприятия была закончена. Дальше гостей ждал фуршет, а всем желающим можно было «поиграть» с жидким азотом.









Наш отчет подошел к концу и остается лишь поблагодарить Intel за столь замечательный вечер.

Благодарности:

- Мадине Камзиной (BVF Multigaming) за умелое обращение фотоаппаратом :-)