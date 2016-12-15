В первом квартале 2014 года Intel укрепляет позиции на рынке графических адаптеров

Известная компания, занимающаяся финансовым анализом Jon Peddie Research (JPR) подвела итоги первого квартала 2014 года по рынку графических адаптеров. В расчетах принимались сведения только о мобильных и настольных видеокартах, а также интегрированных в процессоры.

Компания Intel смогла увеличить свою долю присутствия на рынке с 65,1% до 66,8%, но при этом уровень поставок настольных процессоров с интегрированными картами упал на 5,1% , а мобильных на 9,7%.

Компания AMD потеряла часть рынка и снизила свою долю присутствия с 18,3% в прошлом году до 16,7 % в первом квартале этого года. Максимальное снижение поставок произошло в сегменте APU – 21.8%, мобильный сектор упал на 21,8% и на 6,6 % снизились поставки настольных графических адаптеров.

Nvidia на фоне падения показателей AMD осталась на том же уровне с 16,6% рынка. Наибольший спад произошел в сегменте мобильных видеокарт – падение на 14,5% ,а так же в доле настольных адаптеров – 6,6%.

В целом показатели для первого квартала почти стандартные, ведь перед этим был самый активный 4 квартал на который приходились новогодние праздники и начало школьного сезона.

При сравнении первого квартала 2014 и 2013 годов картина немного меняется, но в целом видно явное падение спроса на продукцию для настольных ПК. Уровень поставок компании Intel снизился на 5,6%, Nvidia - на 12,7%, а AMD - на 22,1%. Все это привело к укреплению позиций компании Intel (с 60,8% до 66,8%) и снижению рыночной доли ее конкурентов: AMD - с 20,6% до 16,7%, NVIDIA - с 18,2% до 16,6%.