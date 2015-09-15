15.09.2015 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin
Компания ASUS официально представила в России ZenPad – серию планшетных компьютеров премиального класса, которые обладают превосходной производительностью, великолепным дизайном и широкой мультимедийной функциональностью.
03.09.2015 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin
Компания ASUS представляет ZenPad 8.0 (Z380), планшетный компьютер под управлением операционной системы Android™, сочетающий в себе изысканный стиль и великолепную производительность с широкими мультимедийными возможностями и большим выбором аксессуаров. 8-дюймовая модель предлагается в двух модификациях и, в зависимости от процессорной платформы, может иметь поддержку Wi-Fi и 4G/LTE. Корпус ZenPad 8.0 выполнен в трех цветовых вариантах: черном, белом и серебристом.
16.01.2015 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984
Китайская компания Xiaomi представила свои новые флагманские смартфоны Mi Note Pro и Mi Note. Новинки оснащаются большими 5,7-дюймовыми дисплеями, разрешение экрана у Mi Note Pro составляет 2560х1440 пикселей, а у Mi Note – 1920х1080 пикселей.
24.12.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin
Согласно последнему отчету аналитического агентства Gartner, китайские бренды Huawei и Xiaomi вытеснили Lenovo и LG на рынке смартфонов. При этом Samsung и Apple продолжают доминировать.
24.12.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin
Nokia анонсировала свой первый планшет на базе операционной системы Android, поставки которого начнутся в следующем году. Что примечательно, говоря о Nokia, в данном случае, мы не подразумеваем Microsoft. Планшет разработан финской компанией, точнее теми силами, что остались в составе Nokia после поглощения их мобильного бизнеса компанией Microsoft.
05.12.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984
World of Tanks Blitz — массовая многопользовательская онлайн-игра для смартфонов и планшетов на базе iOS и Android платформ. Разработчиками данной игры является белорусская компания Wargaming.net. Как World of Tanks и многие другие проекты компании, игра выдержана в сеттинге Второй мировой войны. Концепция World of Tanks Blitz базируется на массовых командных танковых сражениях в режиме PvP.
30.11.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin
Ученые из MIT (Массачусетский технологический институт) изобрели батарею, которая может самостоятельно заряжаться от тепла вашего тела. Батарея преобразует тепло низкой температуры в электричество. При этом температура может варьироваться между 20-60 градусов, что сильно превзошло предыдущие преобразователи тепла в электроэнергию.
21.11.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: Deep1984
Американская компания Corning представила стекло Gorilla четвертого поколения. Оно обладает такой же толщиной (0,4 мм) и прозрачностью как Gorilla Glass 3, но при этом в два раза прочнее его. По словам Corning, при падении на твердую поверхность с высоты одного метра, смартфон, экран которого защищен новым стеклом, остается невредимым в 80 процентах случаев.
11.11.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin
Этот смартфон сильно отличается от типичных Android смартфонов. Проект изначально возглавляем разработчиками Advanced Technologies And Projects team в в Motorola Mobility, дочерней компании Google. И хотя Google продал Motorola в Lenovo, он сохранил команду, работающую в этом направлении. Как мы видим – не зря.
03.11.2014 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: SWATStyler
Ненужные предустановленные приложения на устройствах с ОС Android создают много проблем, но в новом Lollipop будет все иначе.
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