Xiaomi представляет флагманские смартфоны Mi Note

Китайская компания Xiaomi представила свои новые флагманские смартфоны Mi Note Pro и Mi Note. Новинки оснащаются большими 5,7-дюймовыми дисплеями, разрешение экрана у Mi Note Pro составляет 2560х1440 пикселей, а у Mi Note – 1920х1080 пикселей.

Старшая модель Xiaomi Mi Note Pro построена на базе восьмиядерного 64-разрядного процессора Qualcomm Snapdragon 810 и оснащается 4 Гб оперативной памяти, набранной микросхемами стандарта LPDDR4. Емкость встроенного накопителя составляет 64 Гб. Заявлена поддержка мобильных сетей LTE Cat. 9, это позволит достичь скоростей передачи данных до 450 Мбит/с.

Вторая модель Xiaomi Mi Note основана на четырехядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 801 с 3Гб оперативной памяти. Емкость накопителя от 16 до 64Гб.

Оба аппарата оснащаются основной 13 Мп камерой производства Sony с двойной вспышкой и системой стабилизации изображения. Фронтальная камера с матрицей 4Мп выполнена по технологии UltraPixel. В качестве аудиочипа используется HiFi DAC (ЦАП) ESS ES9018K2M c динамическим диапазоном 123dB.