ASUS представляет новый планшетный компьютер ASUS ZenPad 8.0

Компания ASUS представляет ZenPad 8.0 (Z380), планшетный компьютер под управлением операционной системы Android™, сочетающий в себе изысканный стиль и великолепную производительность с широкими мультимедийными возможностями и большим выбором аксессуаров. 8-дюймовая модель предлагается в двух модификациях и, в зависимости от процессорной платформы, может иметь поддержку Wi-Fi и 4G/LTE. Корпус ZenPad 8.0 выполнен в трех цветовых вариантах: черном, белом и серебристом.

Планшетный компьютер ASUS ZenPad 8.0 обладает потрясающим дизайном с элементами фирменного стиля компании ASUS, отражающего философию Zen. Задняя панель планшета получила оригинальную отделку под тисненую кожу, подчеркивающую утонченность устройства. ZenPad 8.0 имеет скругленные углы металлической рамки корпуса, благодаря которым планшет удобно держать в руке.

ZenPad 8.0 выпускается в двух версиях: Z380C использует современный четырехъядерный 64-битный процессор Intel® Atom™ x3, который обеспечивает высокую производительность, плавное воспроизведение видео и низкое энергопотребление; Z380KL построен на базе Qualcomm® Snapdragon 410 MSM8916 с поддержкой современных технологий вычислений и энергосбережения. Благодаря 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерам с эксклюзивной технологией ASUS PixelMaster пользователь может получать яркие и качественные фотографии и видеоролики даже в условиях низкой освещенности.

Планшетный компьютер ZenPad 8.0 работает под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop. Отличаясь современным дизайном и удобством представления информации, эксклюзивный пользовательский интерфейс ASUS ZenUI отражает концепцию свободы самовыражения и общения без границ.

Широкие мультимедийные возможности

Новый ASUS ZenPad 8.0 полностью оптимизирован под мультимедийные приложения, поэтому он оснащается большим IPS-экраном, который занимает 76,5% всей площади поверхности планшета. Эксклюзивный набор технологий ASUS VisualMaster, включающий в себя технологии ASUS Tru2Life и ASUS TruVivid, использует современные процессы обработки изображения и обеспечивает высокое качество картинки.

Эксклюзивная технология ASUS Tru2Life позволяет автоматически изменять контрастность и резкость картинки, чтобы увеличить диапазон отображаемых оттенков. Технология ASUS TruVivid представляет собой метод изготовления дисплея, при котором число слоев различных материалов уменьшается с шести до двух, что способствует получению более четкого, яркого и красочного изображения, а также повышает чувствительность сенсорного экрана.

ASUS ZenPad 8.0, как и все представители линейки ASUS ZenPad, является первым планшетным компьютером в мире, поддерживающим новую технологию DTS-HD Premium Sound™, которая преобразовывает стереосигнал в виртуальный многоканальный звук при его воспроизведении через наушники или встроенные динамики планшета.

Цены и доступность

Модель Z380KL уже доступна на российском рынке по цене 12990 рублей.

Модель Z380C поступит в продажу в середине сентября по цене 9990 рублей.