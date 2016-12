Компания ASUS официально представила новую линейку планшетных компьютеров ASUS ZenPad 15.09.2015 | Категория: Мобильные технологии | Разместил: admin Компания ASUS официально представила в России ZenPad – серию планшетных компьютеров премиального класса, которые обладают превосходной производительностью, великолепным дизайном и широкой мультимедийной функциональностью. Были представлены модели с тремя размерами экрана: 7-дюймовый ZenPad C 7.0 (Z170C/CG/MG), 8-дюймовые ZenPad 8.0 (Z380C/KL) и ZenPad S 8.0 (Z580CA) с опциональным стилусом Z Stylus, а также 10-дюймовый ZenPad 10 (Z300C/CG/CL) с опциональной клавиатурой и опциональным стилусом Z Stylus. «Мы очень рады представить сегодня наши новые планшетные компьютеры ASUS ZenPad, – говорит Анжела Сю (Angela Hsu), глава бизнес-группы мобильных систем компании ASUS в России, СНГ и странах Балтии. – Это первая в мире линейка планшетов со сменными панелями корпусов, которые позволяют изменять внешний вид и дополнять функциональность планшетов. ASUS ZenPad оптимизирован под мультимедийные приложения, поэтому у него имеется большой IPS-дисплей с комплексом технологий ASUS VisualMaster, который включает в себя технологии ASUS Tru2Life и ASUS TruVivid, способствующие повышению качества изображения. Также ASUS ZenPad является первым планшетным компьютером в мире, поддерживающим новую технологию DTS-HD Premium Sound™, которая преобразовывает стереосигнал в виртуальный многоканальный звук при его воспроизведении через наушники или встроенные динамики планшета. Планшеты ASUS ZenPad, выполненные в невероятно стильном корпусе, доступны в версиях с поддержкой Wi-Fi, LTE/3G и функций мобильной телефонии, поэтому каждый пользователь сможет выбрать ZenPad, который будет идеально соответствовать его личным потребностям. ASUS ZenPad – это не просто устройства, которыми приятно пользоваться. Это – роскошь, доступная для каждого!» ASUS ZenPad C 7.0 (Z170C/CG/MG) ASUS ZenPad C 7.0 – это 7-дюймовый планшетный компьютер под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop, сочетающий в себе изысканный стиль и великолепную производительность. ASUS ZenPad C 7.0 обладает потрясающим дизайном с элементами фирменного стиля компании ASUS, отражающего философию Zen. Задняя панель планшета имеет оригинальную отделку под тисненую кожу, подчеркивающую утонченность устройства, а благодаря скругленным углам корпуса и нескользящему покрытию планшет удобно держать в руке. ASUS ZenPad C 7.0 выпускается в двух вариантах процессорной платформы, поддерживает голосовые звонки и мобильный Интернет 3G в качестве опции. Планшет доступен в четырёх цветовых вариантах: черном, белом, красном и серебристом. ASUS ZenPad C 7.0 доступен в версиях с поддержкой Wi-Fi (Z170C), 3G и функций мобильной телефонии (Z170CG, Z170MG). Модели Z170C и Z170CG оснащаются современным процессором Intel® Atom™ x3, который обеспечивает высокую производительность, плавное воспроизведение видео и низкое энергопотребление. Модель Z170MG оснащается высокоскоростным 64-битным четырехъядерным процессором MTK. Благодаря 2-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерам с эксклюзивной технологией ASUS PixelMaster пользователь может получать яркие и качественные фотографии, а также снимать видеоролики даже в условиях низкой освещенности. ASUS ZenPad C 7.0 полностью оптимизирован под мультимедийные приложения, поэтому он оснащается IPS-экраном с углами обзора до 178 градусов и качественной цветопередачей. Эксклюзивный набор технологий ASUS VisualMaster, включающий в себя технологии ASUS Tru2Life и ASUS TruVivid, использует современные процессы обработки изображения и обеспечивает высокое качество картинки. ASUS ZenPad 8.0 (Z380C/KL) ASUS ZenPad 8.0 – 8-дюймовый планшетный компьютер под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop, сочетающий в себе изысканный стиль и широкие мультимедийные возможности. Планшет предлагается в двух модификациях и, в зависимости от процессорной платформы, может иметь поддержку Wi-Fi и 4G/LTE. Корпус ZenPad 8.0 выполнен в трех цветовых вариантах: черном, белом и серебристом. Планшетный компьютер ASUS ZenPad 8.0 обладает потрясающим дизайном с элементами фирменного стиля компании ASUS, отражающего философию Zen. Задняя панель планшета получила оригинальную отделку под тисненую кожу, подчеркивающую утонченность устройства. ASUS ZenPad 8.0 имеет скругленные углы металлической рамки корпуса, благодаря которым планшет удобно держать в руке. ASUS ZenPad 8.0 выпускается в двух версиях: Z380C использует современный четырехъядерный 64-битный процессор Intel® Atom™ x3, который обеспечивает высокую производительность, плавное воспроизведение видео и низкое энергопотребление; Z380KL построен на базе Qualcomm® Snapdragon 410 MSM8916 с поддержкой современных технологий вычислений и энергосбережения. Благодаря 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерам с эксклюзивной технологией ASUS PixelMaster пользователь может получать яркие и качественные фотографии и видеоролики даже в условиях низкой освещенности. ASUS ZenPad 8.0 оснащается большим IPS-экраном, который занимает 76,5% всей площади поверхности планшета. Эксклюзивный набор технологий ASUS VisualMaster, включающий в себя технологии ASUS Tru2Life и ASUS TruVivid, использует современные процессы обработки изображения и обеспечивает высокое качество картинки. ASUS ZenPad S 8.0 (Z580CA) ASUS ZenPad S 8.0 – это 8-дюймовый планшетный компьютер премиального класса под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop, который оснащается рекордным в своем сегменте объемом системной памяти (4 ГБ). Благодаря своей компактности (толщина корпуса – всего 6,6 мм) и малому весу (299 г), он является по-настоящему мобильным устройством, которое можно носить с собой и использовать в любом месте и в любое время. Задняя панель планшета в двух цветовых исполнениях — белом и черном — имеет оригинальную отделку под тисненую кожу, подчеркивающую утонченность устройства. ASUS ZenPad S 8.0 имеет скругленные углы металлической рамки корпуса, благодаря которым планшет удобно держать в руке. ASUS ZenPad S 8.0 обладает IPS-дисплеем с разрешением 1536х2048 пикселей, широкими (178°) углами обзора и высокой пиксельной плотностью (324 пикселя на дюйм). Эксклюзивная технология Tru2Life Plus дополняет стандартную Tru2Life функцией минимизации смазывания при воспроизведении динамичных сцен в видеороликах и фильмах. За высокую производительность планшета в любых, даже самых требовательных приложениях отвечает четырехъядерный 64-битный процессор Intel® Atom™ Z3580 с частотой до 2,3 ГГц, дополненный 4 гигабайтами системной памяти. Благодаря 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерам с эксклюзивной технологией ASUS PixelMaster пользователь сможет получить яркие и качественные фотографии и видеоролики даже в условиях низкой освещенности. Планшет ASUS ZenPad S 8.0 может использоваться совместно с опциональным стилусом Z stylus, который позволяет писать и рисовать на его экране также легко, как обычным карандашом на бумаге. Благодаря высокой чувствительности (распознавание до 1024 уровней нажатия) и тонкому наконечнику (всего 1,2 мм) Z Stylus прекрасно подходит даже для серьезной творческой работы. ASUS ZenPad 10 (Z300C/CG/CL) ASUS ZenPad 10 – это стильный 10,1-дюймовый планшетный компьютер премиального класса, работающий под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop и сочетающий в себе современный дизайн, великолепные мультимедийные функции и высокую производительность. ASUS ZenPad 10 предлагается в трех версиях: с поддержкой LTE/Wi-Fi (Z300CL), 3G/Wi-Fi (Z300CG) и Wi-Fi (Z300C). Корпус ASUS ZenPad 10 выполнен в трех цветовых вариантах: черном, белом и серебристом. Задняя панель планшета имеет оригинальную отделку под тисненую кожу, подчеркивающую утонченность устройства. За исключительную производительность, плавное воспроизведение видео и быстродействие в играх в ZenPad 10 (Z300CL) отвечает современный четырехъядерный 64-битный процессор Intel® Atom™ Z3560. ASUS ZenPad 10 оснащается 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 на 800 точек и эксклюзивным набор технологий ASUS VisualMaster. На передней панели планшета ASUS ZenPad 10 размещены стереофонические динамики, благодаря которым пользователь может наслаждаться насыщенным и чистым звуком во время просмотра фильмов, прослушивания музыки и игр. Стильная док-станция ASUS Audio Dock прекрасно дополняет планшетный компьютер ASUS ZenPad 10 и расширяет его функциональность. Она включает в себя не только удобную клавиатуру, но и стереодинамики с технологией ASUS SonicMaster. Задняя крышка док-станции имеет приятную на ощупь отделку под кожу. Пользователю необязательно устанавливать планшет непосредственно на док-станцию ASUS Audio Dock: он может использовать ее на расстоянии до 10 метров, так как подключение устройств происходит по каналу Bluetooth®. Кроме того, док-станция совместима со всеми планшетными компьютерами, смартфонами и другими устройствами, поддерживающими беспроводной интерфейс Bluetooth®. ASUS ZenPad 10 можно использовать вместе с опциональным стилусом Z Stylus, который имеет высокую чувствительность (распознавание до 1024 уровней нажатия) и тонкий наконечник (всего 1,2 мм). Это позволяет легко писать и рисовать на его экране, как на бумаге, обычным карандашом. Наряду с новыми планшетами, компания ASUS также представила обширную линейку стильных аксессуаров. 