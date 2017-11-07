Компания ASUS представляет смартфон ZenFone 4 Max (ZC520KL)

Новый смартфон c двойной тыловой камерой с углом обзора 120° и аккумулятором емкостью 4100 мА∙ч, обеспечивающим до 37 дней автономной работы, а также функцией мобильного аккумулятора с удвоенной скоростью подзарядки!

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· Двойная тыловая камера: 13-мегапиксельная основная камера для обычной фотосъемки и дополнительная камера с широкоугольным объективом (120°) для пейзажных и групповых фото

· Мощный аккумулятор емкостью 4100 мА∙ч, обеспечивающий до 37 дней автономной работы в режиме ожидания в сетях 4G, с функцией быстрой зарядки, удвоенным сроком службы и передовыми защитными технологиями

· Функция мобильного аккумулятора для подзарядки других устройств с удвоенной скоростью

Компания ASUS представляет ZenFone 4 Max (ZC520KL), 5,2-дюймовый смартфон с двойной тыловой камерой и аккумулятором большой емкости, идеальный спутник для фотосъемки в течение всего дня. Основная камера обладает разрешением 13 мегапикселей, а дополнительная – оснащена объективом с широким углом поля зрения (120°). Благодаря мощному аккумулятору емкостью 4100 мА∙ч и технологииASUS PowerMaster смартфон может проработать до 37 дней без подзарядки в режиме ожидания в сетях 4G.

Смартфон ZenFone 4 Max оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430 или четырехъядерным Qualcomm Snapdragon 425, сочетающими высокую производительность с низким энергопотреблением. Благодаря мощному графическому ядру Qualcomm Adreno 505 (Adreno 308 в версии с процессором S425) на нем можно запускать даже самые требовательные к системным ресурсам современные игры. Смартфон ZenFone 4 Max также оснащен модулем 4G LTE Category 4, обеспечивающим скорость передачи данных до 150 Мбит/с.

Смартфон ZenFone 4 Max заключен в стильный металлический корпус и обладает великолепным IPS дисплеем диагональю 5,2 дюйма с разрешением HD, оснащенным защитным стеклом со скругленными краями (2.5D). Смартфон доступен в трех цветовых решениях: черный (Deepsea Black), золотистый (Sunlight Gold) и розовый (Rose Pink).

Двойная тыловая камера

Смартфон ZenFone 4 Max наделен системой из двух тыловых камер, которые позволяют получать высококачественные снимки в различных условиях. Одна камера – с разрешением 13 мегапикселей и поддержкой эксклюзивной технологии PixelMaster – является основной и служит для обычной фотосъемки в различных режимах, тогда как вторая камера оснащается широкоугольным объективом (120°), оптимальным для пейзажных и групповых фото. Переключение между камерами происходит мгновенно. Камера смартфона ZenFone 4 Max обладает сверхскоростной высокоточной фазовой автофокусировкой, которая отлично подойдет для съемки как быстродвижущихся, так и статичных объектов – она срабатывает всего за 0,03 секунды даже в условиях недостаточной освещенности. Широкий выбор разнообразных режимов съемки, а также высокоэффективные технологии расширенного динамического диапазона снимков (HDR) и съемки при недостаточном освещении позволяют делать отличные фото даже в сложных условиях.

Батарея большой емкости

Сочетание батареи емкостью 4100 мА·ч и энергоэффективного процессора обеспечивает смартфону превосходный уровень автономности — до 37 дней в режиме ожидания, до 101 ч воспроизведения музыки и 21 час веб-серфинга посредством Wi-Fi. Фирменный комплекс технологий управления энергопитанием ASUS PowerMaster оптимизирует время автономной работы и обеспечивает увеличенный до 2 раз срок службы аккумулятора. Большая емкость батареи смартфона ZenFone 4 Max и интеллектуальные механизмы управления питанием также позволяют использовать смартфон в качестве мобильного зарядного устройства для других гаджетов. Для подзарядки достаточно подключить второе устройство к ZenFone 4 Max кабелем OTG. При этом смартфон проследит, чтобы его собственный уровень заряда батареи не опускался ниже 30%.

Передовые функции безопасности и три разъема для карт

ZenFone 4 Max имеет современный датчик отпечатка пальца на фронтальной панели, разблокирующий смартфон всего за 0,3 секунды. Смартфон также поддерживает одновременную установку двух SIM-карт и карты памяти microSD емкостью до 256 ГБ.

Цены и доступность

ASUS ZenFone 4 Max (ZC520KL) уже доступен в продаже в двух конфигурациях. Вариант с процессором S425 и 2 ГБ/16 ГБ памяти продается по цене 12990 рублей. Конфигурация с S430 и 3 ГБ/32 ГБ памяти доступна за 14990 рублей.