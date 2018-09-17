Apple iOS 12 достигла финальной версии. Обновление в ближайшее время

Компания Apple в ближайшее время начнет рассылку обновления до новой версии своей мобильной операционной системы - iOS 12. Обновление, как это водится, будет доступно "по воздуху". Прежде, чем обновлять свое устройство до новой версии iOS, рекомендуется освободить как минимум 3 ГБ в памяти устройства, но лучше, если у вас будет свободно 4ГБ и более. Также стоит отметить, что устанавливать обновление рекомендуется при полном заряде устройства, ну, а если оно будет подключено еще и "заряднику", то это будет еще лучше.

Какие устройства получать обновление до iOS?

Обновление до iOS 12 получит достаточно большое количество устройств, в том числе и старички в духе iPhone 5S и iPhone SE. Полный список устройств опубликован ниже:

iPhone X

iPhone 8 и iPhone 8 Plus

iPhone 7 и iPhone 7 Plus

iPhone 6s и iPhone 6s Plus

iPhone 6 и iPhone 6 Plus

iPhone SE и iPhone 5s

12.9-inch iPad Pro (оба поколения)

10.5-inch iPad Pro и 9.7-inch iPad Pro

iPad 6 и iPad 5

iPad Air 2 и iPad Air

iPad mini 2, 3 и 4

iPod touch 6-го поколения

Что нового в iOS 12? Основные изменения.

1. Повышение производительности

В первую очередь, нам обещают повышение производительности. Приложения будут открываться еще быстрее, быстрее будет появляться клавиатура и открываться камера. Наряду с этим, повышена стабильность и утранено множество ошибок. Что примечательно, нам обещают, что повышение производительности почувствуется даже на старых устройствах, таких как iPhone 5S.

2. FaceTime теперь поддерживает до 32 человек

Приложение видеосвязи теперь поддерживает конференции до 32-х человек. Не понятно, зачем оно надо и как можно общаться с таким огромным количеством человек, но если надо, значит надо.

3. Memoji

Вместе с IPhoneX появилась возможность создавать "андимоджи". Теперь, аналогичным образом, вы сможете создавать свои собственные memoji. Использовать это можно будет как минимум в iMessage (Сообщениях) и FaceTime.

4. Экранное время

Появилась так называемая функция "Экранное время", которая позволяет вам просматривать, как долго вы пользуетесь тем или иным приложением, игрой и так далее.

5. Группировка уведомлений

Теперь на стартовом экране однотипные уведомления будут группироваться. Должно быть удобно, поскольку если вам в день приходит множество писем или сообщений, порою "разобрать" все уведомления занимает немало времени.

7. Обновленое приложение "Фото"

Теперь во вкладке "Для вас" в приложении "Фото" отображаются лучшие моменты из вашей коллекции фотографий.

Siri будет анализировать все фотки и предлагать некоторыми поделиться, что-то вспомнить, посмотреть недавние фото, предлагать наложить эффекты на не очень удачные снимки. И многое другое.

Также в разделе Альбомы появилась общая статистика по всем типам медиафайлов: от обычных фото и Live до селфи и Таймлапсов.

Поиск по фотографиям тоже стал намного умнее. Благодаря машинному обучению iPhone теперь лучше распознаёт изображённые на снимке объекты. Это позволяет быстро найти нужную информацию: документы, контакты, автомобили и так далее.