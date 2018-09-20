Samsung анонсировала Galaxy A7 (2018) с тремя камерами

Компания Samsung официально анонсировала новый смартфон Galaxy A7 (2018), который станет первым смартфоном в компании, использующий тройную камеру. Основные отличия кроются в конфигурации каждой из камер, о которой мы расскажем ниже.

Galaxy A7 (2018) не использует объектив Telephoto (узкоугольный объектив), но имеет весьма неплохие характеристики, такие как Super AMOLED экран и до 6 ГБ оперативной памяти.

Конфигурация "тройной камеры" является следующей. Основная камера имеет разрешение в 24 мегапикселя и апертуру F/1.7. Следующая камера имеет конфигурацию Ultra-wide с углом обзора в 120 градусов и 8-ю мегапикселями, ну а третья камера, которая придает "глубину" фотографиям и позволяет создавать снимки с эффектом Боке. Фронтальная камера получила разрешение в 24 Мегапикселя и светодиодную вспышку.

Новый смартфон получил Super AMOLED Infinity дисплей диагональю в 6 дюймов и с разрешением 2220х1080 пикселей. Как и положено, дисплей покрывает всю лицевую поверхность смартфона.

Согласно спецификациям, Galaxy A7 (2018) использует восьмиядерный процессор, который работает на частоте в 2.2 ГГц, однако Samsung не уточняет, какой SoC используется на самом деле. Процессор дополняют 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти, а также будут доступны модели с 6 ГБ озу и 128 ГБ внутренней памяти.

Что примечательно, с обратной стороны нет сканера отпечатков пальцев, а также нет сенсора, встроенного в дисплей. В Samsung решили разместить сканер отпечатков сбоку. Посмотрим, насколько это будет удобно.

Также смартфон поддерживает установку карт MicroSD обхъемом до 512 ГБ и имеет аккумулятор ёмкостью в 3300 мАч. В роли операционной системы выступает Android 8.0. Смартфон должен поступить в продажу уже этой осенью, но официальных данных о цене, увы, пока нет. Ходят слухи, что цена смартфона составит $400.